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خلال شهرين.. أمانة عسير تعالج 440 ألف متراً طولياً للطرق و 129 ألف م2 أرصفة متهالكة

خلال شهرين.. أمانة عسير تعالج 440 ألف متراً طولياً للطرق و 129 ألف م2 أرصفة متهالكة

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خلال شهرين.. أمانة عسير تعالج 440 ألف متراً طولياً للطرق و 129 ألف م2 أرصفة متهالكة

خلال شهرين.. أمانة عسير تعالج 440 ألف متراً طولياً للطرق و 129 ألف م2 أرصفة متهالكة
http://almnatiq.net/?p=1036081
محررو المناطق

تواصل أمانة منطقة عسير و بلدياتها أعمالها الميدانية في إطار جهودها لمعالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري.

وتضمنت تلك الأعمال معالجة أكثر من 440,096 ألف م . ط للدهانات والعلامات المرورية والخطوط الأرضية خلال 60 يوما ، فيما رفعت كفاءة وجاهزية شبكة الطرق وذلك من خلال معالجة نحو 163,654 ألف م2 لحفر الشوارع و التشققات في مواقع مختلفة وفق خطة شاملة لتحسين شبكة الطرق ورفع كفاءتها إلى أفضل مستوى ممكن.

كما تم صيانة التجهيزات الداخلية لـ 9,666 عامود إنارة و فانوس و إصلاح الأرصفة المتهالكة و التي بلغ حجمها 129,163 ألف م2 ، و إزالة و تحسين 15,451 ألف من الحواجز الخرسانية و رفع ما يقارب 240,886 ألف م3 من مخلفات البناء و الهدم  علاوة على معالجة ما يتجاوز 22,265 ألف م2 من الكتابات المشوهة على الجدران و رفع 1,302 مركبة تالفة و معالجة 6,396 ألف حاوية نفايات .

وأوضحت الأمانة أن هذه الأعمال التي قامت بها خلال الشهرين الماضية هدفت لمعالجة مظاهر التشوه البصري .

 

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