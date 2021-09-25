مجلس السيادة السوداني: لن نجلس مع الخونة وسنحمي الثورة

المناطق - وكالات:

أكد رئيس مجلس السيادة في السودان، الفريق أول، عبدالفتاح البرهانـ أن القوات المسلحة حريصة أشد الحرص على الانتقال للمرحلة الديمقراطية، وملتزمة بعدم السماح بالانقلاب على الثورة.

وقال خلال كلمة ألقاها، اليوم الأحد إن القوات المسلحة ستنسحب من المشهد السياسي بعد الانتخابات في السودان.

وشدد رئيس مجلس السيادة في السودان، على أن القوات المسلحة هي الأكثر حرصا على حماية المرحلة الانتقالية في البلاد، مؤكدا أنه لا يمكن التفاوض مع جهات تخوِّن المؤسسة العسكرية.

وأوضح أن المؤسسة العسكرية ليست مؤسسة حزبية، مضيفاً في الوقت عينه أنها وصية على أمن الشعب السوداني.

إلى ذلك، رفض الجلوس مع جهات سياسية تخون القوات الأمنية، قائلا: “أرفض التفاوض مع جهات مزدوجة الولاء.

وتابع أنه لا أحد يستطيع ترهيب القوات المسلحة في السودان، مشيرا إلى أن المؤسسة العسكرية حريصة على العمل من أجل التغيير الحقيقي، داعياً لإجراء الانتخابات في موعدها.

واستطرد البرهان أن هناك بعض الجهات التي لا تريد إجراء الانتخابات في البلاد، وتخاف منها”