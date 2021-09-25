احدث الأخبار

شاهد.. ميليشيا الحوثي تستهدف احتفالًا وطنيًا في اليمن بصاروخ باليستي وتقتل 5 مدنيين
أبرز المواد
 مياه حمراء في منطقة البحر الميت.. وسلطة الأدرن تكشف السر (فيديو)
أبرز المواد
 الكشف عن آلية تراخيص طرح الصقور في مزاد النادي
أبرز المواد
 من يحق لهم الحصول على جرعة ثالثة من لقاح كورونا؟
أبرز المواد
 خلال شهرين.. أمانة عسير تعالج 440 ألف متراً طولياً للطرق و 129 ألف م2 أرصفة متهالكة
المناطق
 هذا التصرف يزيد خطر الإصابة بكورونا بأكثر من 3 أضعاف
أبرز المواد
 أخصائي عيون يكشف الأسباب الشائعة لـ ضعف النظر (فيديو)
أبرز المواد
 صحيفة بريطانية تكشف خطة رونالدو بعد الاعتزال
أبرز المواد
 هل مقولة “الجزر يقوي النظر” صحيحة؟  أخصائي عيون يجيب (فيديو )
أبرز المواد
 لهذا السبب يشارك “بيتروس” في تدريبات النصر رغم عدم قيده بقائمة العالمي
أبرز المواد
 ضربة موجعة للحوثيين.. مقتل 43 عنصرًا من الميليشيا في معارك جنوب وغرب مأرب
أبرز المواد
 فنانة كويتية شهيرة تعلن اعتزالها الفن وارتدائها الحجاب
أبرز المواد
شاهد.. ميليشيا الحوثي تستهدف احتفالًا وطنيًا في اليمن بصاروخ باليستي وتقتل 5 مدنيين

شاهد.. ميليشيا الحوثي تستهدف احتفالًا وطنيًا في اليمن بصاروخ باليستي وتقتل 5 مدنيين

أبرز المواد
مياه حمراء في منطقة البحر الميت.. وسلطة الأدرن تكشف السر (فيديو)

مياه حمراء في منطقة البحر الميت.. وسلطة الأدرن تكشف السر (فيديو)

أبرز المواد
الكشف عن آلية تراخيص طرح الصقور في مزاد النادي

الكشف عن آلية تراخيص طرح الصقور في مزاد النادي

أبرز المواد
من يحق لهم الحصول على جرعة ثالثة من لقاح كورونا؟

من يحق لهم الحصول على جرعة ثالثة من لقاح كورونا؟

أبرز المواد

شاهد.. ميليشيا الحوثي تستهدف احتفالًا وطنيًا في اليمن بصاروخ باليستي وتقتل 5 مدنيين

شاهد.. ميليشيا الحوثي تستهدف احتفالًا وطنيًا في اليمن بصاروخ باليستي وتقتل 5 مدنيين
http://almnatiq.net/?p=1036091
المناطق- وكالات:

قتل 5 مدنيين وأصيب 18 أخرون بينهم 3 صحفيين في هجوم بصاروخ باليستي أطلقته ميلشيات الحوثي الإرهابية، على حفل رسمي حضره قيادات عسكرية ومدنية شمالي غربي اليمن.

 

يأتي هذا في وقت تجددت فيه المعارك بين القوات الحكومية وميلشيا الحوثي الإرهابية، اليوم الأحد، حول مدينة مأرب الاستراتيجية شمال اليمن.

 

وأفاد مصدر عسكري في القوات الحكومية، بمقتل 43 مقاتلا على الأقل في صفوف ميليشيات الحوثي، بحسب ما نقلت وكالة فرانس برس.

 

كما أوضح أنه “في الساعات الثمانية والأربعين الماضية، قتل 43 من الحوثيين أغلبهم في قصف جوي للتحالف، في مناطق مختلفة جنوب وغرب المحافظة. في حين أشار مصدر أخر، إلى مقتل 7 عناصر من قوات الشرعية بمواجهات في جبهة جنوب المحافظة.

روابط ذات صلة

شاهد.. تدمير عربة حوثية خلال نقلها عناصر إرهابية للجبهات

شاهد.. تدمير عربة حوثية خلال نقلها عناصر إرهابية للجبهات
شخص يسأل عن كيفية التصرف بمركبة توفي مالكها المُقيم منذ عام.. “والمرور” يُجيب

شخص يسأل عن كيفية التصرف بمركبة توفي مالكها المُقيم منذ عام.. “والمرور” يُجيب
البحرين تدين إطلاق ميليشيا الحوثي مسيرتين باتجاه المملكة

البحرين تدين إطلاق ميليشيا الحوثي مسيرتين باتجاه المملكة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*