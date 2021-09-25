شاهد.. ميليشيا الحوثي تستهدف احتفالًا وطنيًا في اليمن بصاروخ باليستي وتقتل 5 مدنيين

المناطق- وكالات:

قتل 5 مدنيين وأصيب 18 أخرون بينهم 3 صحفيين في هجوم بصاروخ باليستي أطلقته ميلشيات الحوثي الإرهابية، على حفل رسمي حضره قيادات عسكرية ومدنية شمالي غربي اليمن.

يأتي هذا في وقت تجددت فيه المعارك بين القوات الحكومية وميلشيا الحوثي الإرهابية، اليوم الأحد، حول مدينة مأرب الاستراتيجية شمال اليمن.

وأفاد مصدر عسكري في القوات الحكومية، بمقتل 43 مقاتلا على الأقل في صفوف ميليشيات الحوثي، بحسب ما نقلت وكالة فرانس برس.

كما أوضح أنه “في الساعات الثمانية والأربعين الماضية، قتل 43 من الحوثيين أغلبهم في قصف جوي للتحالف، في مناطق مختلفة جنوب وغرب المحافظة. في حين أشار مصدر أخر، إلى مقتل 7 عناصر من قوات الشرعية بمواجهات في جبهة جنوب المحافظة.