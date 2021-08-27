الكشف عن آلية تراخيص طرح الصقور في مزاد النادي

محررو المناطق:

كشف نادي الصقور، آلية تراخيص طرح الصقور المسموح مشاركتها في مزاد النادي (الشاهين البحري التام فرح وفرناس).

وبحسب النادي، فإنه بالتنسيق مع المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، يقوم الطاروح بعد عملية الطرح بالتواصل مع فرق مزاد النادي المنتشرة في مناطق المملكة.

ولفت نادي الصقور، إلى أن الفريق سيبدأ بإكمال الإجراءات اللازمة، التي من ضمنها تعبئة نموذج تسليم الصقر والحصول على البيانات الخاصة بالطاروح لإنهاء إجراءات الحجوزات والاطلاع على الشروط والأحكام الخاصة بالمزاد.

وأشار إلى أن الإجراءات تنتهي بوصول الطاروح لمدينة الرياض حيث يعقد المزاد، وتقوم فرق المزاد بتعبئة وثيقة تسجيل الطرح التي تشتمل على رقم رخصة الطرح.