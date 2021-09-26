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“هدف” يطلق 4 دورات تدريبية إلكترونية بالتعاون مع جوجل

“هدف” يطلق 4 دورات تدريبية إلكترونية بالتعاون مع جوجل

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“هدف” يطلق 4 دورات تدريبية إلكترونية بالتعاون مع جوجل

“هدف” يطلق 4 دورات تدريبية إلكترونية بالتعاون مع جوجل
http://almnatiq.net/?p=1036140
محررو المناطق:

أكد صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”، أن الدورات التدريبية الإلكترونية التي يتم تقديمها من خلال برنامج (دروب- Nano) تغطي 4 مجالات: IT Support، UX Design، Data Analytic، Project Management، وذلك بالشراكة والتعاون مع Google، ومن خلال منصة Coursera أحد أشهر المنصات العالمية للتدريب الإلكتروني.

ويهدف البرنامج إلى تطوير كفاءة الكوادر الوطنية وتنمية قدراتهم ومهاراتهم لتتوافق مع احتياجات وتوجُّهات سوق العمل السعودي. ويتم تقديم البرنامج التدريبي بشكل إلكتروني، ويحصل المتقدم على شهادة اجتياز مقدمة من Google وCoursera عند اجتيازه جميع متطلبات البرنامج.

ويدعو الصندوق الباحثين والباحثات عن عمل وموظفي القطاع الخاص، للتسجيل والاستفادة من الدورات التدريبية في برنامج “دروب – Nano عبر المنصة الوطنية للتدريب الإلكتروني “دروب”.

ويشترط البرنامج أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وأن يكون حاصلاً على شهادة الثانوية العامة فأعلى، وأن يكون مستوى اللغة الإنجليزية متوسطاً على الأقل، مع العلم أن المقاعد محدودة، وسيتم الترشيح آليا من خلال النظام بناء على توفر المقاعد واستيفاء الشروط، وستكون الأولوية لموظفي القطاع الخاص والباحثين عن عمل.

ويمكن التقدم للبرنامج من خلال الرابط: https://doroob.sa/ar/doroob-nano-google/

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