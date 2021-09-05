“بلدية بقيق” تكثف أعمال الصيانة الشاملة ضمن خطة تحسين المشهد الحضري

محررو المناطق:

نفذت بلدية محافظة بقيق، في الفترة الماضية، أعمال صيانة مكثفه على عدة محاور وطرق رئيسية، وذلك في إطار الجهود التي تقوم بها البلدية في المحافظة، ضمن برنامج تحسين المشهد الحضري.

وأوضح رئيس بلدية محافظة بقيق المهندس فارس آل عريج، أنه تم تنفيذ أعمال كشط وإعادة سفلته في طريق الملك عبدالعزيز بطـول 2000 متر طولي، كما تم صيانة أعمده الإنارة الجمالية وإعادة طلاءها، كما تم صيانة الأحواض الزراعية وتشذيب الأشجار على امتداد الطريق بأطوال إجماليه تقدر بـ 24608 متر طولي، هذا بالإضافة الى زراعة أكثر من 5000 زهرة وجاري العمل لاستكمال أعمال صيانة الأحواض الزراعية وإعادة زراعتها.

وأشار الى أن البلدية قامت برفع وإزالة 8780 متر مكعب مخلفات بناء وهدم، وعالجت 161 متر مربع من الكتابات المشوهة على الجدران، كما تم معالجة أكثر من 357 حاوية نظافة، مؤكدا على استمرار العمل لمعالجة جميع الحاويات، كما شملت أعمال الصيانة معالجة دهان بردورات الأرصفة والخطوط الأرضية بأطوال 17000 متر طولي، بالإضافة الى معالجة حفر الشوارع والتشققات بمساحة 14809 متر مربع، وجاري العمل لاستكمال ما تم رصده.

بدوره، قال المهندس فارس آل عريج، إن جميع أعمال الصيانة تسير في وتيره متسارعة وفق مخطط مجدول لتشمل جميع الطرق والمحاور الرئيسية، وأن جميع إدارات البلدية تعمل ضمن فريق كامل لضمان سير أعمال الصيانة والتحسين على أكمل وجه.

وأكد آل عريج ، على أن جميع كوادر البلدية تواصل جهودها لمعالجة مظاهر التشوه البصري في محافظة بقيق والهجر التابعة لها وأن البلدية حريصة كل الحرص على تنفيذ برنامج تحسين المشهد الحضري والعمل على أنسنة المدن، وبرنامج جودة الحياة، كما أشار الى تكثيف أعمال المراقبين الميدانيين للعمل على رصد المخالفات بصورة مستمرة وعلى مدار اليوم لمعالجتها أولا بأول، لافتاً الى أن سرعة الرصد والمعالجة ستسهم في إنهاء كافة مظاهر التشوه البصري وسيعزز المظهر الجمالي للمحافظة والهجر التابعة لها.