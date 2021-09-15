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خلال أسبوع.. أمانة الشرقية تنفذ 9200 آلاف جولة رقابية وتحرر 493 مخالفة

خلال أسبوع.. أمانة الشرقية تنفذ 9200 آلاف جولة رقابية وتحرر 493 مخالفة

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“بلدية بقيق” تكثف أعمال الصيانة الشاملة ضمن خطة تحسين المشهد الحضري

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خلال أسبوع.. أمانة الشرقية تنفذ 9200 آلاف جولة رقابية وتحرر 493 مخالفة

خلال أسبوع.. أمانة الشرقية تنفذ 9200 آلاف جولة رقابية وتحرر 493 مخالفة
http://almnatiq.net/?p=1036146
المناطق - الرياض:

كثفت أمانة المنطقة الشرقية من وتيره أعمالها الرقابية خلال الفترة الماضية، حيث أسفرت 9،253 جولة رقابية، وجولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، نفذتها الأمانة خلال الأسبوع الماضي، عن تحرير 493 مخالفة للمنشآت الغير ملتزمة بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الخاصة بفايروس “كورونا ” وتطبيق ” توكلنا “، وكذلك عدم التقيد بالاشتراطات البلدية والصحية، والتعليمات، وإغلاق 14 منشأة مخالفة.

 

وأكدت الأمانة  استمرار تكثيف الجولات الرقابية، والحملات التوعوية على المنشآت التجارية والغذائية في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع، بهدف التأكد من التزام هذه المنشآت بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وكذلك تطبيق الاشتراطات البلدية والصحية، وكذلك تفعيل مبادرة ” ممتثل ” بكافة مدن ومحافظات المنطقة، والتشديد على تطبيق قرار شرط التحصين لدخول المنشآت العامة والخاصة، مبينة بأنها تعمل على تعزيز الجانب التوعوي والرقابي لجميع المنشآت بالمنطقة.

 

وقالت الأمانة إنها تلقت عبر مركز 940، خلال الأسبوع الماضي 3203 بلاغ حول المنشآت المخالفة للإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، وكذلك المخالفات البلدية، كما دعت إلى ضرورة تعاون الجميع عبر الإبلاغ عن أي مخالفة أو ملاحظة على المنشآت الغير ملتزمة، أو على المخالفات البلدية، من خلال مركز ٩٤٠ لمعالجتها.

 

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