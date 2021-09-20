رئيس “الطيران المدني” ومدير عام “هدف” يبحثان توطين وظائف قطاع النقل الجوي

المناطق - الرياض:

التقى معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الأستاذ عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج، مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) الأستاذ تركي بن عبدالله الجعويني، وذلك في مقر الهيئة في مدينة الرياض.

وناقش اللقاء عدد من الموضوعات في مجال دعم التأهيل والتدريب والتوظيف والاطلاع على الخدمات التي يقدمها “هدف” للكوادر الوطنية البشرية ومناقشة كيفية الاستفادة من الخدمات المقدمة، علاوة على بحث سبل التعاون في برنامج توطين وظائف قطاع النقل الجوي.

وكانت الهيئة العامة للطيران المدني قد أطلقت في يناير 2021 مبادرة توطين وظائف قطاع النقل الجوي في القطاعين العام والخاص بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والتي تستهدف توطين وظائف النقل الجوي، وتمكين الشباب السعودي ومنحهم الفرصة في العمل بقطاعاتها المختلفة سواءً الوظائف القيادية أو الفنية أو الإدارية أو التشغيلية إيمانا منها بدور الشباب السعودي في تطوير وتعزيز قطاع الطيران الذي أصبح له دور رئيس في جميع المجالات تماشيا مع رؤية 2030م.