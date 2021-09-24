تحذير أمني من ثغرات خطيرة في بعض منتجات آبل

المناطق- وكالات:

أطلق المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، تحذيرًا أمنيًا عالي الخطورة، في أعقاب إعلان شركة “آبل” إصدار عدة تحديثات لمعالجة عدد من الثغرات في بعض المنتجات، بعد وجود ثغرات فيها يمكن للمهاجم استغلالها وتنفيذ برمجيات خبيثة ورفع الصلاحيات لزيادة قدرته على التعديل في النظام.

وبحسب الوطني الإرشادي، فإن المنتجات المتضررة هي: iOS 12.5.5 لأجهزة iPhone 5s, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPad Air, iPad mini 2, iPad mini 3,iPod touch (6th generation) إضافة إلى منتج macOS Catalina داعيا لتحديث المنتجات المتأثرة.