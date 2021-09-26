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أمانة الشرقية تخصص 25 قطعة من الأراضي لصالح وزارة التعليم بالجبيل

أمانة الشرقية تخصص 25 قطعة من الأراضي لصالح وزارة التعليم بالجبيل
http://almnatiq.net/?p=1036156
المناطق - الرياض:

خصصت أمانة المنطقة الشرقية، 25 قطعة من الأراضي، في المخطط المعتمد رقم ( 7/199 )، في ضاحية الملك فهد، بمحافظة الجبيل، لصالح وزارة التعليم.

وأشارت إلى أنه تم تخصيص ثمان قطع من الأراضي في حي العزيزية، وست قطع أراضي في حي أشبيلية، إضافة الى سبع قطع أراضي في حي قرطبة، وكذلك تخصيص أربع قطع أراضي في حي غرناطة، بمساحات متعددة، تفاوتت من ألفين ومائتان وخمسون متر مربع، حتى واحد وعشرون ألف ومائتان متر مربع.

ويأتي قرار تخصيص المواقع المشار إليها استكمالا لتوجيهات قيادتنا الرشيدة لدعم وزارات الدولة، وحرص أمانة الشرقية على استكمال جميع الإجراءات اللازمة منذ إصدار القرارات لحين الانتهاء من إنشاء المباني المخصصة لتلك الجهات، وتوفير وإيجاد كافة المرافق الخدمية والحكومية اللازمة للمواطنين والمقيمين.

وتم إبلاغ الجهة المعنية لتفعيل القرار، إضافة إلى مخاطبتها لاستكمال بقية الإجراءات وعمل جسات التربة قبل طلب الترخيص والشروع في البناء في الوقت الذي باشرت الإدارات المختصة بالأمانة مهامها لاستكمال بقية الإجراءات النظامية اللازمة ومخاطبة كتابة العدل للإفراغ وتسجيل الموقع باسم أملاك الدولة لصالح تلك الجهة بالمنطقة الشرقية.

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