المعارضة الإيرانية في سويسرا تنجح في إبقاء ملف اغتيال المعارض الإيراني “كاظم رجوي” مفتوحاً

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نجحت المعارضة الإيرانية في سويسرا في اصدار حكم من المحكمة الفيدرالية السويسرية لإبقاء ملف اغتيال المعارض الإيراني البارز “كاظم رجوي” مفتوحًا للمرة الثالثة وإعادة المحاكمة على أساس تهمة الإبادة الجماعية والجريمة ضد الإنسانية.

وقضت المحكمة الفدرالية السويسرية بإلغاء قرار وقف التحقيق على أساس الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وأمرت بإعادة التحقيق، بعد قبول طلب استئناف المعارضة الإيرانية أمام المحكمة الفيدرالية، وأحيلت القضية إلى المدعي العام للاتحاد السويسري.

وكان المعارض الإيراني اغتيل في 24 أبريل من عام 1990 في مدينة جنيف على يد إرهابيين أرسلهم النظام الإيراني، لقتل عدد من المعارضين الإيرانيين في أوروبا.

ويتهم 13 إيرانيا بالمسؤولية عن اغتيال رجوي في عملية وحشية خطط لها بشكل معقد، ونفذت في سويسرا عام 1990، كجزء من حملة إيران العالمية المستمرة ضد المعارضين للنظام الإيراني.