وفاة شاب بعد تناوله 1.5 لتر مشروبات غازية خلال 10 دقائق.. وأطباء يحددون 13 ضررًا صحيًا

فارق شاب في الصين يبلغ من العمر 22 عامًا الحياه، بعد تناوله 1.5 لتر من مشروب مياه غازية خلال 10 دقائق.
وخلص الأطباء، إلى أن الشاب فارق الحياة، بعدما أصيب بنقص تروية الكبد، المعروف باسم “صدمة الكبد”، والذي ينتج عن نقص الأكسجين في العضو، وفقًا للمنشور.
وكشف أطباء متخصصون عن أضرار الإفراط في تناول المشروبات الغازية، حيث جاءت كالآتي:
- يرتبط استهلاكها بزيادة مخاطر الإصابة بـ الخرف مع تقدم العُمر.
- شرب الصودا يرفع من مخاطر الإصابة بمرض النقرس.
- السكر والأحماض في الصودا كارثة على صحة الأسنان، فهي تخلق بيئة شديدة الحموضة في فمك، مما يجعل أسنانك عرضة للتسوس.
- شاربو الصودا لديهم مخاطر أعلى للإصابة بالسرطان.
- المشروبات الغازية قد تزيد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب.
- قد تكون الصودا السكرية مسببة للإدمان.
- قد تسبب السكر في هذه المشروبات مقاومة اللبتين (هرمون تفرزه الخلايا الدهنية في الجسم، وينظم عدد السعرات الحرارية التي تتناولها وتحرقها).
- الصودا السكرية لا تحتوي على العناصر الغذائية الأساسية.
- المشروبات المحلاة بالسكر قد تكون السبب الغذائي الرئيسي لمرض السكري من النوع 2.
- الصودا السكرية قد تسبب مقاومة الأنسولين، وهي سمة رئيسية لمتلازمة التمثيل الغذائي.
- تزيد هذه المشروبات تزيد بشكل كبير من تراكم دهون البطن.
- كميات كبيرة من السكر فيها تتحول إلى دهون في الكبد.
- لا تجعلك تشعر بالشبع وترتبط بشدة بزيادة الوزن.
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