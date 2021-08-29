وفاة شاب بعد تناوله 1.5 لتر مشروبات غازية خلال 10 دقائق.. وأطباء يحددون 13 ضررًا صحيًا

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فارق شاب في الصين يبلغ من العمر 22 عامًا الحياه، بعد تناوله 1.5 لتر من مشروب مياه غازية خلال 10 دقائق.

وخلص الأطباء، إلى أن الشاب فارق الحياة، بعدما أصيب بنقص تروية الكبد، المعروف باسم “صدمة الكبد”، والذي ينتج عن نقص الأكسجين في العضو، وفقًا للمنشور.

وكشف أطباء متخصصون عن أضرار الإفراط في تناول المشروبات الغازية، حيث جاءت كالآتي: