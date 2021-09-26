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خبير تغذية يحذر من خطورة تناول “الشوربة” يوميا لهذا السبب

خبير تغذية يحذر من خطورة تناول “الشوربة” يوميا لهذا السبب

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خبير تغذية يحذر من خطورة تناول “الشوربة” يوميا لهذا السبب

خبير تغذية يحذر من خطورة تناول “الشوربة” يوميا لهذا السبب
http://almnatiq.net/?p=1036220
المناطق- وكالات:

نصح خبير التغذية والأستاذ مشارك في كلية الطب في جامعة ولاية سانت بطرسبرج، أندري بوبروفسكي، بعدم تناول الشوربة يوميا، رغم تأكيده بأنها طريقة فعالة لاستعادة الجسم طاقته وعافيته بعد مرض أو عملية جراحية.

ونقل “راديو سبوتنيك” عن الأخصائي، قوله، إن الاستهلاك المنتظم للحوم البقر أو مرق الدجاج يمكن أن يضر الجسم، على وجه الخصوص، ويزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

وقال بوبروفسكي: “لقد ثبت أن العديد من أمراض تصلب الشرايين، ومرض الشريان التاجي، والنوبات القلبية، والسكتات الدماغية، ترتبط بالاستخدام المستمر للأحماض الدهنية المشبعة، أي الدهون الحيوانية”.

وأضاف خبير التغذية، أن إحدى التوصيات الأكثر فعالية هي تقليل الدهون الحيوانية، بما في ذلك تناول الحساء أو الشوربة، في النظام الغذائي.

وأوضح بوبروفسكي، أن الخطر يكمن أيضًا في حقيقة أنه يمكنك ملاحظة التأثير الضار للأحماض الدهنية المشبعة على الصحة عندما يكون الوقت متأخرًا من الليل بالفعل، بحسب أخصائي التغذية، حيث يتطور تصلب الشرايين بشكل غير محسوس على مر السنين، وأيضا يمكن أن يؤدي تناول الشوربة أو الحساء الدسمة إلى زيادة بعض الأمراض المزمنة.

وحذر خبير التغذية الروسي، من المرق الغني بالدهون تحديدا، مؤكدا أنه “يمكن أن يؤدي إلى نوبة النقرس، وحصى المرارة، وتحص بولي، ونوبة التهاب البنكرياس”، مشيرا إلى أنه من الأفضل استخدام مرق أو حساء غير دسم، حيث سيكون الأمر أقل ضررًا.

يذكر أنه في وقت سابق، أخبرت أخصائية التغذية آنا بيلوسوفا، موقع Zvezda ، أن كبار السن بحاجة إلى مراقبة نظامهم الغذائي بعناية أكبر، وتناول المزيد من الأطعمة النباتية والأطعمة الخفيفة. وأوضحت الاختصاصية أن الأمر كله يتعلق بالتغيرات المرتبطة بالعمر التي تؤثر على الجهاز الهضمي.

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