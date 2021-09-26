“الموارد البشرية” تكشف نسب المُحصنين بجرعتين من موظفي القطاع العام

كشف المتحدث باسم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، سعد عبدلله آل حماد، عن نسبة المحصنين بجرعتين ضد فيروس “كورونا” في القطاع العام.

وقال آل حماد، إن 88% من موظفي وموظفات القطاع العام تلقوا جرعتين من لقاح “كورونا”.

وكان العبدالعالي، قد أعلن خلال المؤتمر تقديم الوزارة جرعة ثالثة من اللقاح المضاد لـ”كورونا” لمن تجاوز عمره 60 عامًا.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي تعقده وزارة الصحة الآن لكشف مستجدات فيروس كورونا.

ويتحدث خلال المؤتمر المتحدث باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، حيث يكشف عن مستجدات الأوضاع العالمية والمؤشرات الوبائية ومستجدات اللقاحات، كما يرد على أبرز الاستفسارات الشائعة مؤخرًا ونسبة استكمال التحصين في مناطق المملكة.

كما يتحدث كذلك سعد عبدلله آل حماد، متحدث وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والذي يستعرض متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية داخل مقرات العمل في منشآت القطاع الخاص، ونسبة ما بادروا بأخذ اللقاح في كل من القطاعين العام والخاص بالجرعة الأولى والجرعة الثانية.

وأعلنت وزاراة الصحة عن تسجيل 44 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، و5 حالات ، كما تم تسجيل 58 حالة تعافي في المملكة.