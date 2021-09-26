احدث الأخبار

“الموارد البشرية” تكشف نسب المُحصنين بجرعتين من موظفي القطاع العام
محليات
 ضبط 3 مواطنين ارتكبوا جريمة تحرش بفتاة في أحد الأماكن العامة بالمدينة المنورة
أبرز المواد
 متحدث الصحة يدعو إلى المسارعة في تلقي جرعتي لقاح كورونا
أبرز المواد
 متحدث الصحة: المملكة في الأشواط الأخيرة بمواجهة “كورونا”
أبرز المواد
 رسميًا.. الصحة تعلن تقديم جرعة ثالثة من لقاح كورونا لهذه الفئة (فيديو)
أبرز المواد
 أمير القصيم يتسلم التقرير السنوي للجنة النسائية التنموية بالمنطقة
المناطق
 لأول مرة في التقرير اليومي لمستجدات كورونا.. الصحة تستبدل توزيع الحالات الجديدة بنسب التحصين
أبرز المواد
 أمير القصيم يلتقي وكلاء الامارة والمحافظين ويشدد على خدمة المواطنين على الوجه الأمثل
المناطق
 ندوة علمية بجامعة بيشة تستعرض إنجازات وطموحات التعليم وفق رؤية 2030
المناطق
 انتهاء تطوير ورفع مستوى السلامة المرورية بطريق الملك عبدالله بن عبدالعزيز
أبرز المواد
  دراسة تكشف عن مفاجأة بشأن الدهون المشبعة
أبرز المواد
 أمير القصيم يتسلم التقرير السنوي للجنة النسائية التنموية بالمنطقة
المناطق
“الموارد البشرية” تكشف نسب المُحصنين بجرعتين من موظفي القطاع العام

“الموارد البشرية” تكشف نسب المُحصنين بجرعتين من موظفي القطاع العام

محليات
ضبط 3 مواطنين ارتكبوا جريمة تحرش بفتاة في أحد الأماكن العامة بالمدينة المنورة

ضبط 3 مواطنين ارتكبوا جريمة تحرش بفتاة في أحد الأماكن العامة بالمدينة المنورة

أبرز المواد
متحدث الصحة يدعو إلى المسارعة في تلقي جرعتي لقاح كورونا

متحدث الصحة يدعو إلى المسارعة في تلقي جرعتي لقاح كورونا

أبرز المواد
متحدث الصحة: المملكة في الأشواط الأخيرة بمواجهة “كورونا”

متحدث الصحة: المملكة في الأشواط الأخيرة بمواجهة “كورونا”

أبرز المواد

“الموارد البشرية” تكشف نسب المُحصنين بجرعتين من موظفي القطاع العام

“الموارد البشرية” تكشف نسب المُحصنين بجرعتين من موظفي القطاع العام
http://almnatiq.net/?p=1036264

كشف المتحدث باسم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، سعد عبدلله آل حماد، عن نسبة المحصنين بجرعتين ضد فيروس “كورونا” في القطاع العام.

 

وقال آل حماد، إن 88% من موظفي وموظفات القطاع العام تلقوا جرعتين من لقاح “كورونا”.

 

وكان العبدالعالي، قد أعلن خلال المؤتمر تقديم الوزارة جرعة ثالثة من اللقاح المضاد لـ”كورونا” لمن تجاوز عمره 60 عامًا.

 

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي تعقده  وزارة الصحة الآن لكشف مستجدات فيروس كورونا.

ويتحدث خلال المؤتمر المتحدث باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، حيث يكشف عن مستجدات الأوضاع العالمية والمؤشرات الوبائية ومستجدات اللقاحات، كما يرد على أبرز الاستفسارات الشائعة مؤخرًا ونسبة استكمال التحصين في مناطق المملكة.

كما يتحدث كذلك سعد عبدلله آل حماد، متحدث وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والذي يستعرض متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية داخل مقرات العمل في منشآت القطاع الخاص، ونسبة ما بادروا بأخذ اللقاح في كل من القطاعين العام والخاص بالجرعة الأولى والجرعة الثانية.

وأعلنت وزاراة الصحة عن تسجيل 44 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، و5 حالات ، كما تم تسجيل 58 حالة تعافي في المملكة.

روابط ذات صلة

ضبط 3 مواطنين ارتكبوا جريمة تحرش بفتاة في أحد الأماكن العامة بالمدينة المنورة

ضبط 3 مواطنين ارتكبوا جريمة تحرش بفتاة في أحد الأماكن العامة بالمدينة المنورة
متحدث الصحة يدعو إلى المسارعة في تلقي جرعتي لقاح كورونا

متحدث الصحة يدعو إلى المسارعة في تلقي جرعتي لقاح كورونا
متحدث الصحة: المملكة في الأشواط الأخيرة بمواجهة “كورونا”

متحدث الصحة: المملكة في الأشواط الأخيرة بمواجهة “كورونا”

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*