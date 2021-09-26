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ما هي الفئات التي ستمنح جرعات تنشيطية من لقاح “كورونا”؟.. الصحة تجيب (فيديو)

ما هي الفئات التي ستمنح جرعات تنشيطية من لقاح “كورونا”؟.. الصحة تجيب (فيديو)
http://almnatiq.net/?p=1036268
محررو المناطق

كشف المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، عن الفئات المشمولة بالجرعة التنشيطية الثالثة من اللقاح المضاد لفيروس “كورونا”.

 

وقال العبدالعالي، إن تلك الفئات تتضمن مرضى الفشل الكلوي، والمرضى الذين تلقوا زراعة أعضاء لهم، وكبار السن الذين تجاوزت أعمارهم 60 عامًا.

 

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي تعقده  وزارة الصحة الآن لكشف مستجدات فيروس كورونا.

 

وتحدث خلال المؤتمر المتحدث باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، حيث يكشف عن مستجدات الأوضاع العالمية والمؤشرات الوبائية ومستجدات اللقاحات، كما يرد على أبرز الاستفسارات الشائعة مؤخرًا ونسبة استكمال التحصين في مناطق المملكة.

 

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