خلال شهر.. ضبط قرابة ألفي مخالفة للاحترازات بمنشآت القطاع الخاص (فيديو)

محررو المناطق

كشف المتحدث باسم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، سعد عبدلله آل حماد، عن ضبط الجولات الرقابية للوزارة 1948مخالفة للإجراءات الاحترازية بمنشآت القطاع الخاص خلال الفترة من 23 أغسطس الماضي وحتى 23 سبتمبر الجاري.

ولفت إلى أنه جرى أيضًا ضبط 1561مخالفًا للتدابير الوقائية على أفراد في القطاع الخاص وذلك خلال أكثر من 87 ألف جولة رقابية.

ونوه إلى أن 88% من موظفي وموظفات القطاع العام تلقوا جرعتين من لقاح “كورونا”.

وكان المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، قد أعلن خلال المؤتمر تقديم الوزارة جرعة ثالثة من اللقاح المضاد لـ”كورونا” لمن تجاوز عمره 60 عامًا.