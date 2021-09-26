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الرياض في المقدمة.. 19870 مخالفة للإجراءات الاحترازية خلال أسبوع

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الرياض في المقدمة.. 19870 مخالفة للإجراءات الاحترازية خلال أسبوع

الرياض في المقدمة.. 19870 مخالفة للإجراءات الاحترازية خلال أسبوع
http://almnatiq.net/?p=1036283

تصدرت منطقة الرياض إحصائية مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا “كوفيد – 19” خلال الفترة من 12 / 2 / 1443هـ حتى 18 / 2 / 1443هـ بواقع (8682) من إجمالي (19870) مخالفة.

وجاءت المنطقة الشرقية في المرتبة الثانية بـ (2007)، ومنطقة مكة المكرمة بـ (1931)، ومنطقة المدينة المنورة بـ (1852)، ومنطقة القصيم بـ (1540)، ومنطقة الجوف بـ (1130)، ثم منطقة حائل بـ (1021)، ومنطقة جازان بـ (391)، ومنطقة الحدود الشمالية بـ (361)، ومنطقة الباحة بـ (355)، ومنطقة تبوك بـ (292)، ومنطقة عسير بـ (224)، ومنطقة نجران بـ (84).

وشددت وزارة الداخلية على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية بهذا الشأن.

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