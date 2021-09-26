“الصحة”: المؤشرات أثبتت أن المملكة بالمراكز المتقدمة على مستوى العالم في مواجهة كورونا (فيديو)

قال المتحدث باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم الأحد، إن المؤشرات أثبتت أن المملكة دائماً في المراكز المتقدمة على مستوى العالم.

وأكد خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمستجدات الجائحة، أن المؤشرات أثبتت أن المملكة في مراكز متقدمة على مستوى العالم في مواجهة الجائحة ونسب التعافي من كورونا، مشيرًا إلى أن الأشواط المتبقية مهمة جدًا في مواجهة الجائحة.