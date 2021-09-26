“الموارد البشرية” تكشف نسب من بادروا بأخذ لقاح كورونا في القطاعين العام والخاص (فيديو)

كشف المتحدث الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، سعد آل حماد، عن نسبة من بادروا بأخذ اللقاح بالقطاعين العام والخاص بالجرعتين الأولى والثانية.

وقال ” آل حماد” خلال المؤتمر الصحفي حول مستجدات التحصين ضد فيروس كورنا في المملكة، اليوم الاحد، إن عدد من بادروا بالحصول على لقاح كورونا من الموظفين في القطاع العام والخاص جاءت كالتالي: “بلغت نسبة من تلقوا جرعة أولى من موظفي القطاع العام 98 % من إجمالي العاملين، فيما بلغت نسبة من تلقوا جرعة أولى من موظفي القطاع الخاص 97 % من إجمالي العاملين”.

وأوضح المتحدث أنه بالنسبة لنسبة من استكملوا التحصين من موظفي القطاع العام 88 %، فيما بلغت النسبة في القطاع الخاص 85 %، وشدد على أن ارتفاع نسبة المحصنين تشير إلى زيادة الوعي لتحقيق الأمان الصحي في بيئة العمل والوصول إلى المناعة المجتمعية.

فيديو | تعرف على نسب من بادروا بأخذ لقاح #كورونا في القطاعين العام والخاص#الإخبارية#نشرة_النهار pic.twitter.com/QmnEKRvkPA — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) September 26, 2021

وعقدت وزارة الصحة اليوم الأحد، مؤتمراً صحفياً لاستعراض آخر المستجدات حول نسب استكمال التحصين في مناطق المملكة، حيث تضمن المؤتمر استعراض المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، للأوضاع العالمية للوباء، والمؤشرات الوبائية، ومستجدات اللقاحات، وأبرز الاستفسارات الشائعات مؤخراً.