دراسة تفجر مفاجأة بشأن دور القطط في إصابة البشر بأمراض عقلية

كشفت دراسة نشرتها مجلة “science” العلمية عن احتمالية تسبب القطط في إصابة البشر بمرض عقلي، حيث أشارت إلى أن القطط بحد ذاتها لا تسبب أي مرض عقلي للإنسان ولكن طفيل التوكسوبلازما جوندي “Toxoplasma gondii ” الذي تنقله القطط هو من يلعب دورا هاما في إصابة البشر بالأمراض العقلية.

وأوضحت الدراسة أن من بين الأمراض التي قد يصاب بها الإنسان بسبب هذا الطفيل “مرض الفصام أو الذهان”، وأضافت أن هذا الطفيل ليس بكتيريا أو فيروس، ولكنه كائن حي مجهري وحيد الخلية يرتبط ارتباطا وثيقا بالطفيل المسبب لمرض الملاريا تصاب القطط بهذا الطفيل عن طريق أكل القوارض والطيور والحيوانات الأخرى المصابة به.

وتابعت: “تفرز القطط الملايين من حبات البيض الحاملة للطفيل لتنتقل منها إلى الإنسان عن طريق الاتصال المباشر مع القطط المنزلية وبراز القطط ليصاب في النهاية”.