المملكة تحقق المركز الأول عربيًا و17 عالميًا في أبحاث “كورونا” (فيديو)

حققت المملكة، المركز الأول عربيًا والـ 17 عالميًا في مجال نشر الأبحاث المتعلقة بفيروس “كورونا”.
وبلغت نسبة الأبحاث التي أجرتها المملكة حول “كورونا”، 1.8% من الإنتاج البحثي العالمي، كما نشرت الجامعات 73.4% من إنتاج المملكة من أبحاث “كورونا”.
وأوضحت المختصة في أبحاث علم الفيروسات، الدكتورة فاطمة الهملان، في مداخلة مع قناة “الإخبارية”،
أن المملكة خصصت مع بداية الجائحة 17 مليون ريال لدعم الباحثين في هذا القطاع.
فيديو | #المملكة الأولى عربيا والـ 17 عالميا في مجال نشر الأبحاث المتعلقة بكورونا ..
و مختصة في أبحاث علم الفيروسات: في بداية الجائحة #المملكة خصصت 17 مليون دعم للأبحاث السعودية#الإخبارية#نشرة_النهار pic.twitter.com/kITopiM4aZ
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) September 26, 2021
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