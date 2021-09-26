هل يجوز أداء العمرة بدلًا من متوفى لا تربطني به صلة قرابة؟.. الشيخ عبد الله المطلق يجيب

قال الشيخ عبدالله المطلق، عضو هيئة كبار العلماء بالمملكة، وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، إنه يجوز أداء العمرة بدلًا من المتوفى، حتى ولو لم تكون هناك صلة قرابة.

وأضاف ” المطلق” خلال حديثه لقناة “السعودية”، اليوم الأحد، إنه من باب الرحمة أن ترى شخص مسكين وترغب في أداء العمرة بالنيابة عنه وهو أحد أشكال العمل الصالح، كما يجوز للإنسان أن يعتمر عن ميت ولا تربطه قرابه وإنما تربطه محبة في الله أو رحمة”.