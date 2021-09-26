محامٍ: السجن 6 أشهر وغرامة 50 ألف ريال للتسول الفردي (فيديو)

أوضح المحامي بندر البشر، العقوبات التي حددتها الأنظمة على من يمارسون التسول.
وقال البشر في لقاء مع قناة “الإخبارية”، إن العقوبات نوعين حيث تصل عقوبة التسول الفردي إلى السجن لمدة 6 أشهر وغرامة 50 ألف ريال.
وأضاف أن عقوبات التسول عبر جماعات منظمة تصل إلى السجن لمدة سنة وغرامة 100 ألف ريال، على أن يتم مضاعفتها في حال التكرار.
فيديو | المحامي بندر البشر: السجن لمدة 6 أشهر وغرامة 50 ألف ريال عقوبة التسول الفردي#الإخبارية#نشرة_النهار pic.twitter.com/lNfkRO6KTC
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) September 26, 2021
التعليقات (٠) اضف تعليق