محامٍ: السجن 6 أشهر وغرامة 50 ألف ريال للتسول الفردي (فيديو)

محررو المناطق

أوضح المحامي بندر البشر، العقوبات التي حددتها الأنظمة على من يمارسون التسول.

وقال البشر في لقاء مع قناة “الإخبارية”، إن العقوبات نوعين حيث تصل عقوبة التسول الفردي إلى السجن لمدة 6 أشهر وغرامة 50 ألف ريال.

وأضاف أن عقوبات التسول عبر جماعات منظمة تصل إلى السجن لمدة سنة وغرامة 100 ألف ريال، على أن يتم مضاعفتها في حال التكرار.