رئيس برسیبولیس الإيراني يؤكد جاهزية فريقه لمواجهة الهلال

أكد رئيس نادي برسیبولیس الإيراني، جاهزية فريقه للقاء الهلال في الدور ربع النهائي من دوري أبطال آسيا.

وشدد على أن فريقه يسعی للحصول على أفضل النتيجة في هذه المباراة حرصًا على إسعاد الجماهير.

كان فرشاد فرجي، لاعب برسیبولیس الإيراني، قد قال إن الهلال فريق مميز ورائع، وسبق له الفوز بدوري أبطال آسيا.

ويلتقي الهلال بنظيره بيرسبوليس على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض، في 16 أكتوبر المقبل، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا.

وكان الهلال قد تأهل إلى ربع نهائي آسيا، عقب فوزه على الاستقلال الإيراني بثنائية نظيفة، في دور الـ16، فيما تأهل بيرسيبوليس على حساب استقلال دوشانب الطاجيكي بهدف دون مقابل.