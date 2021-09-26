لهذه الأسباب..إثيوبيا تعتزم إغلاق سفارتها في مصر

تعتزم إثيوبيا إغلاق سفارتها في القاهرة بداية من أكتوبر المقبل، حيث أكد السفير الإثيوبي في مصر، ماركوس تكلي، أن السبب وراء القرار يعود لأسباب تتعلق بالوضع الاقتصادي في بلاده.

وقال السفير، اليوم الأحد، إنه تقرر تعليق أعمال السفارة بالقاهرة لأسباب مالية واقتصادية وخفض تكاليف إدارة السفارة، موضحا أن مدة غلق السفارة ستمتد ما بين 3 إلى 6 أشهر، وفقا لشبكة “بي بي سي” البريطانية.

وأكد أن غلق السفارة الإثيوبية في القاهرة لا يتعلق بأزمة سد النهضة الدائرة حاليا بين إثيوبيا ومصر والسودان، مضيفا أن مفوض السفارة هو من سيتولى إدارتها ورعاية المصالح الإثيوبية في القاهرة خلال فترة تعليق عمل السفارة.

ويأتي غلق إثيوبيا لسفارتها في القاهرة في إطار خطة لغلق سفاراتها في نحو 30 بلدا بسبب الأوضاع الاقتصادية والمادية، وكان من بين هذه البلدان: الجزائر والمغرب والكويت، لكن أديس أبابا لم تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع أي من هذه الدول.