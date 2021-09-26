رئيس الوزراء اللبناني يطلب زيارة المملكة ومصر ودول خليجية

يعتزم رئيس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي، زيارة عدد من الدول من بينها المملكة ومصر والكويت، حسبما ذكرت مصادر دبلوماسية لصحيفة “الجريدة الكويتية”.

ونقلت “الجريدة” عن المصادر قولها إن نجيب ميقاتي يسعى للقيام بجولة على بعض الدول، لاسيما العربية والخليجية، مشيرة إلى أنه “طلب موعدًا لزيارة المملكة ومصر والكويت وقطر”، لكن الموعد لم يحدد بعد.

وأشارت “الجريدة” إلى أن “الأثر الفعلي لزيارة رئيس الحكومة اللبنانية لباريس كان سياسيا ومعنويا”، لافتة إلى أن “ملف المساعدات المالية والاقتصادية للبنان، الذي يعاني انهيارا اقتصاديا غير مسبوق، فأحيل إلى ما ستنجزه الحكومة من إصلاحات أساسية أصبحت مطلباً للمجتمع الدولي”.

هذا وأوضحت “الجريدة” إنه “وفقا للمصادر إلى أن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، ركز خلال اللقاء الإيجابي، مع ميقاتي، بالدرجة الأولى، على ضرورة إطلاق الحكومة ورشة الإصلاح، بدءا من ملفي الكهرباء والتدقيق الجنائي، كما شدد على ضرورة حصول مراقبة دولية لصرف المساعدات للبنان في المرحلة المقبلة”.