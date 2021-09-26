احدث الأخبار

رئيس الوزراء اللبناني يطلب زيارة المملكة ومصر ودول خليجية
أبرز المواد
 “المرور”: غرامة مالية على التأخر عن تجديد الرخصة المنتهية خلال 60 يومًا
محليات
 شرطة القصيم تطيح بـ 5 مخالفين لنظام البيئة بحوزتهم كمية من الحطب المحلي
أبرز المواد
 ضبط 24 شخصًا لمخالفتهم نظام البيئة في عدد من مناطق المملكة
محليات
 العثور على مسن أمريكي مختفي منذ إعصار “إيدا” داخل معدة تمساح
دولي
 لهذه الأسباب..إثيوبيا تعتزم إغلاق سفارتها في مصر
أبرز المواد
 طالبان تبرر المشاهد الصادمة لـ”الجثث المعلقة” غربي أفغانستان
دولي
 دراسة صادمة: تعرض النساء لاعتداء جنسي يرجح الإصابة بالخرف والسكتة الدماغية
منوعات
 رئيس برسیبولیس الإيراني يؤكد جاهزية فريقه لمواجهة الهلال
الرياضة
 هل يجوز أداء العمرة بدلًا من متوفى لا تربطني به صلة قرابة؟.. الشيخ عبد الله المطلق يجيب
أبرز المواد
 محامٍ: السجن 6 أشهر وغرامة 50 ألف ريال للتسول الفردي (فيديو)
محليات
 المملكة تحقق المركز الأول عربيًا و17 عالميًا في أبحاث “كورونا” (فيديو)
محليات
رئيس الوزراء اللبناني يطلب زيارة المملكة ومصر ودول خليجية

رئيس الوزراء اللبناني يطلب زيارة المملكة ومصر ودول خليجية

أبرز المواد
“المرور”: غرامة مالية على التأخر عن تجديد الرخصة المنتهية خلال 60 يومًا

“المرور”: غرامة مالية على التأخر عن تجديد الرخصة المنتهية خلال 60 يومًا

محليات
شرطة القصيم تطيح بـ 5 مخالفين لنظام البيئة بحوزتهم كمية من الحطب المحلي

شرطة القصيم تطيح بـ 5 مخالفين لنظام البيئة بحوزتهم كمية من الحطب المحلي

أبرز المواد
ضبط 24 شخصًا لمخالفتهم نظام البيئة في عدد من مناطق المملكة

ضبط 24 شخصًا لمخالفتهم نظام البيئة في عدد من مناطق المملكة

محليات

رئيس الوزراء اللبناني يطلب زيارة المملكة ومصر ودول خليجية

رئيس الوزراء اللبناني يطلب زيارة المملكة ومصر ودول خليجية
http://almnatiq.net/?p=1036344

يعتزم رئيس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي، زيارة عدد من الدول من بينها المملكة ومصر والكويت، حسبما ذكرت مصادر دبلوماسية لصحيفة “الجريدة الكويتية”.

ونقلت “الجريدة” عن المصادر قولها إن نجيب ميقاتي يسعى للقيام بجولة على بعض الدول، لاسيما العربية والخليجية، مشيرة إلى أنه “طلب موعدًا لزيارة  المملكة ومصر والكويت وقطر”، لكن الموعد لم يحدد بعد.

وأشارت “الجريدة” إلى أن “الأثر الفعلي لزيارة رئيس الحكومة اللبنانية لباريس كان سياسيا ومعنويا”، لافتة إلى أن “ملف المساعدات المالية والاقتصادية للبنان، الذي يعاني انهيارا اقتصاديا غير مسبوق، فأحيل إلى ما ستنجزه الحكومة من إصلاحات أساسية أصبحت مطلباً للمجتمع الدولي”.

هذا وأوضحت “الجريدة” إنه “وفقا للمصادر إلى أن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، ركز خلال اللقاء الإيجابي، مع ميقاتي، بالدرجة الأولى، على ضرورة إطلاق الحكومة ورشة الإصلاح، بدءا من ملفي الكهرباء والتدقيق الجنائي، كما شدد على ضرورة حصول مراقبة دولية لصرف المساعدات للبنان في المرحلة المقبلة”.

 

 

روابط ذات صلة

لهذه الأسباب..إثيوبيا تعتزم إغلاق سفارتها في مصر

لهذه الأسباب..إثيوبيا تعتزم إغلاق سفارتها في مصر
فرض ضرائب على صناع المحتوى يفجر موجة جدل في مصر

فرض ضرائب على صناع المحتوى يفجر موجة جدل في مصر
“غير آمن نهائيًا”.. دراسة تحذر من نشاط زلزالي خطير أسفل سد النهضة

“غير آمن نهائيًا”.. دراسة تحذر من نشاط زلزالي خطير أسفل سد النهضة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*