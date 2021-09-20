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ضبط 24 شخصًا لمخالفتهم نظام البيئة في عدد من مناطق المملكة

ضبط 24 شخصًا لمخالفتهم نظام البيئة في عدد من مناطق المملكة
http://almnatiq.net/?p=1036345
محررو المناطق

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي، 24 مخالفًا لنظام البيئة لارتكابهم مخالفات رعي لـ775 رأسًا من الإبل و613 رأسًا من الأغنام في أماكن يُمنع فيها الرعي في عدد من مناطق المملكة.

 

وتضمنت قائمة المضبوطين 10 مواطنين، و14 مقيمًا من الجنسيات السودانية والباكستانية واليمنية والهندية.

 

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين من الجهات المعنية.

 

ولفت إلى أن عقوبة مخالفة رعي الإبل غرامة تصل إلى 500 ريال لكل رأس، وعقوبة مخالفة رعي الأغنام غرامة تصل إلى 200 ريال لكل رأس.

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