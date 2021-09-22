شاهد.. الزعاق: لهذا السبب تحدث ظاهرة غريبة للمناطق الواقعة على خط الاستواء

قال الباحث الفلكي خالد الزعاق، إن كروية الأرض ودورانها حول نفسها ودورانها حول الشمس يتسبب في عدم تقلب طول الليل والنهار على المناطق الواقعة على خط الاستواء.

وقال الزعاق، في مقطع فيديو نشرته “العربية”، إن سبب ذلك يرجع إلى كروية الأرض ودورانها حول نفسها ودورانها حول الشمس، وميلان محور دورانها، مضيفًا: “في يوم غد الاثنين سيتساوى طول الليل والنهار ومعنى ذلك أن الشمس تشرق الساعة الـ 6 وتغرب الساعة الـ 6 وحصة كل من الليل والنهار 6 ساعة”.

وتابع خالد الزعاق: “يعني ذلك أيضًا أن الشمس تشرق من الجهة الشرقية تماما، وتغرب من جهة الغرب بالتمام”.