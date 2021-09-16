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قصة مؤثرة.. أم تفقد ابنتها بعمر 6 سنوات وفيس بوك يعيدها إليها بعد 14 سنة (فيديو)

قصة مؤثرة.. أم تفقد ابنتها بعمر 6 سنوات وفيس بوك يعيدها إليها بعد 14 سنة (فيديو)

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قصة مؤثرة.. أم تفقد ابنتها بعمر 6 سنوات وفيس بوك يعيدها إليها بعد 14 سنة (فيديو)

قصة مؤثرة.. أم تفقد ابنتها بعمر 6 سنوات وفيس بوك يعيدها إليها بعد 14 سنة (فيديو)
http://almnatiq.net/?p=1036362

سلطت مقدمة برنامج “سيدتي” على قناة “روتانا خليجية” اليوم الأحد، الضوء على خبر غريب حول أم فقدت ابنتها قبل 14 عامًا، وتقودها الصدفة لإعادتها بفضل رسالة عبر فيسبوك.

وقال بيان صحفي صادر عن قسم شرطة كليرمونت، إنه “تم لم شمل مراهقة مفقودة من فلوريدا مع والدتها على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك بعد اختطاف الابنة قبل 14 عامًا، حيث تم لم شمل الاثنتين الرسمي في ولاية تكساس”.

وأضافت الشرطة أن الأم اجتمعت مع ابنتها بعد أنباء عن اتصال عبر وسائل التواصل الاجتماعي بينهما، حيث اتصلت جاكلين هيرنانديز، البالغة من العمر 19 عامًا، بوالدتها أنجليكا فنسيس سالغادو عبر فيسبوك في وقت سابق من هذا الشهر وأخبرتها أنها تعيش حاليًا في المكسيك.

وفي 2 سبتمبر 2021 اتصلت أنجليكا بالشرطة وقالت إن فتاة اتصلت بها ادعت أنها ابنتها المفقودة، وكشفت أن المرأة طلبت منها الاجتماع عند نقطة دخول الولايات المتحدة في لاريدو، تكساس في 10 سبتمبر 2021، وهكذا وضعت قوات الشرطة في فلوريدا وتكساس والمحققون من وزارة الأمن الداخلي خطة لاعتراض الاجتماع والتحقق من هوية السيدة والفتاة.

في غضون ساعات من الاعتراض، تحقق المسؤولون من الوثائق التي قدمتها الوكالات المختلفة المعنية وخلصوا إلى أن المرأة من المكسيك كانت بالفعل الابنة المفقودة للسيدة أنجليكا فنسيس سالغادو، والتي كانت تبلغ ست سنوات من العمر عندما اختطفت من منزلها في كليرمونت بولاية فلوريدا.

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