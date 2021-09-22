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الأمير خالد الفيصل يدشن حملة مكارم الأخلاق

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الأمير خالد الفيصل يدشن حملة مكارم الأخلاق

الأمير خالد الفيصل يدشن حملة مكارم الأخلاق
http://almnatiq.net/?p=1036384

دشَن مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل في مقر الإمارة بجدة بحضور الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند وعدد من قيادات الهيئة حملة (مكارم الأخلاق) التي تنفذها الرئاسة.

واستمع الأمير خالد الفيصل إلى شرح عن أهداف الحملة والرامية لتعزيز الأخلاق الحسنة ومكانتها في الشريعة الإسلامية، عبر تنفيد عدد من البرامج التوعوية والتوجيهية والتي تُعنى بالتوعية بأهمية مكارم الأخلاق ، وبيان أن كمال الدين بكمال الخلق، والتحذير من الأخلاق السيئة والدعوة إلى الأخلاق والقيم الإسلامية.

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