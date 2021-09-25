بتقارير شاملة.. “التعليم” تبدأ تقييم نتائج اختبارات تعزيز المهارات

محررو المناطق

تسلمت إدارات التعليم بمناطق المملكة، تقارير نتائج اختبارات تعزيز المهارات التي نفذتها وزارة التعليم للمرة الأولى من خلال منصة الاختبارات المركزية.

وتضمنت التقارير، نتائج اختبارات تعزيز المهارات على مستوى إدارة التعليم، ومكتب التعليم، والمدرسة، والمعلم، والطالب.

وسجلت المنصة الإلكترونية للاختبارات دخول أكثر من 1.5 مليون طالب وطالبة في المرحلة المتوسطة والصف الأول الثانوي، ودخول ما يزيد على 2.1 مليون طالب وطالبة للمرحلة الابتدائية.

وقررت الوزارة، وضع آلية موحدة لرصد الأداء العام وإصدار التقارير لكل فئة، وذلك بعد الانتهاء من تصحيح الاختبارات مركزيًا.