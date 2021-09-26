طالبان تحظر حلاقة اللحى في ولاية هلمند جنوبي أفغانستان

حظرت حركة طالبان تسريحات الشعر وحلاقة اللحى في ولاية هلمند بجنوب أفغانستان، وفقا لبيان رسمي صادر عن الحركة.

وقال بيان، إن مسؤولين من وزارة التوجيه الإسلامي، في اجتماع مع ممثلين عن صالونات الحلاقة الرجالية في عاصمة الولاية مدينة لشقر جاه، نصحوا بعدم تصفيف شعر الرأس أو حلق اللحى، وفقا لوكالة “نوفوستي” الروسية.

وتم نشر هذا التوجيه على شبكات التواصل الاجتماعي، وتضمن أيضا على طلب عدم تشغيل موسيقى في صالونات الحلاقة.

في وقت سابق، أفادت وسائل إعلام أفغانية بأن طالبان ألغت وزارة شؤون المرأة في أفغانستان، واستبدلتها بوزارة التوجيه الإسلامي (وزارة التجنيد والتوجيه والقيادة الحميدة وتحريم المستهجن).