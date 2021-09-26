ولادة منزلية تتسبب بانفصال رأس جنين عن جسده بمكة.. والأمن يحقق

محررو المناطق

فتحت الجهات الأمنية بمكة المكرمة، تحقيقًا في واقعة تسبب ولادة منزلية لمُقيمة من الجنسية الباكستانية في انفصال رأس جنينها عن جسده.

وتشير التفاصيل وفقاً لـ”سبق”، إلى أن مستشفى الولادة والأطفال بمكة المكرمة استقبل يوم الأربعاء الماضي حالة ولادة لمقيمة من الجنسية الباكستانية، بعدما حاولت أن تضع مولودها بالمنزل بعيدًا عن المستشفى.

وقدم الفريق الطبي بالمستشفى اللازم للمقيمية، حيث تبين بأن يد الطفل خارج الرحم ورأس الجنين غير موجود، قبل أن يعترف أهل السيدة بانفصال رأس الجنين عند محاولة ولادتها بالمنزل.

وجرى إيداع جسد ورأس الجنين في ثلاجة الموتى لحين استكمال إجراءات التحقيق، فيما غادرت المرأة المستشفى وهي بصحة جيدة.