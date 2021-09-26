احدث الأخبار

هل يكفي التعرض للشمس لتوفير احتياجات الجسم من فيتامين “د”؟.. الصحة تجيب
أبرز المواد
 اختفاء سيدة في ظروف غامضة بالمدينة قبل 6 أيام
محليات
 شاهد.. الزعاق: لهذا السبب تحدث ظاهرة غريبة للمناطق الواقعة على خط الاستواء
أبرز المواد
 طالبان تحظر حلاقة اللحى في ولاية هلمند جنوبي أفغانستان
أبرز المواد
 اندلاع حريق مروع داخل مركز أبحاث تابع لميليشيا الحرس الثوري في طهران
أبرز المواد
 ولادة منزلية تتسبب بانفصال رأس جنين عن جسده بمكة.. والأمن يحقق
محليات
 تنبيه بأتربة مُثارة على أجزاء من المنطقة الشرقية
محليات
 بتقارير شاملة.. “التعليم” تبدأ تقييم نتائج اختبارات تعزيز المهارات
محليات
 “الانضباط” تفرض غرامات على “السومة” و”العويس” لهذا السبب
الرياضة
 رئيس جامعة “المؤسس” يرعى حفل الاحتفاء باليوم الوطني الـ91 “هي لنا دار” (صور)
منوعات
 باحث أمني: لا يوجد أعذار لمن يتعاونون مع مخالفي الإقامة (فيديو)
محليات
 مجلس شؤون الأسرة يطلق حملة “ما لك حق” للتوعية من التنمر
منوعات
هل يكفي التعرض للشمس لتوفير احتياجات الجسم من فيتامين “د”؟.. الصحة تجيب

هل يكفي التعرض للشمس لتوفير احتياجات الجسم من فيتامين “د”؟.. الصحة تجيب

أبرز المواد
اختفاء سيدة في ظروف غامضة بالمدينة قبل 6 أيام

اختفاء سيدة في ظروف غامضة بالمدينة قبل 6 أيام

محليات
شاهد.. الزعاق: لهذا السبب تحدث ظاهرة غريبة للمناطق الواقعة على خط الاستواء

شاهد.. الزعاق: لهذا السبب تحدث ظاهرة غريبة للمناطق الواقعة على خط الاستواء

أبرز المواد
طالبان تحظر حلاقة اللحى في ولاية هلمند جنوبي أفغانستان

طالبان تحظر حلاقة اللحى في ولاية هلمند جنوبي أفغانستان

أبرز المواد

هل يكفي التعرض للشمس لتوفير احتياجات الجسم من فيتامين “د”؟.. الصحة تجيب

هل يكفي التعرض للشمس لتوفير احتياجات الجسم من فيتامين “د”؟.. الصحة تجيب
http://almnatiq.net/?p=1036425

أكد الحساب التابع لوزارة الصحة “عش بصحة”، أنه على عكس ما يعتقد الكثيرون فإن الجلوس عند النافذة بالقرب من ضوء الشمس، لا يُعتبر أمرًا كافيًا لتلقي ما يحتاجه جسمك من فيتامين “د”.

ونشر الحساب فيديو عبر “تويتر” قال فيه: “إن جلوسك بالقرب من النافذة لا يُعتبر أمرًا كافيًا لتلقي ما يحتاجه جسمك من فيتامين “د”، ولأخذ احتياجاتك الكافية من فيتامين “د”، يُنصح بالتعرض المباشر للشمس في الأوقات الصحيحة”.

وتابع: “وفي موسم الشتاء، يمكن القيام بذلك من الساعة العاشرة صباحاً، إلى الثانية ظهراً”.

روابط ذات صلة

شاهد.. الزعاق: لهذا السبب تحدث ظاهرة غريبة للمناطق الواقعة على خط الاستواء

شاهد.. الزعاق: لهذا السبب تحدث ظاهرة غريبة للمناطق الواقعة على خط الاستواء
“الصحة”: المؤشرات أثبتت أن المملكة بالمراكز المتقدمة على مستوى العالم في مواجهة كورونا (فيديو)

“الصحة”: المؤشرات أثبتت أن المملكة بالمراكز المتقدمة على مستوى العالم في مواجهة كورونا (فيديو)
ما هي الفئات التي ستمنح جرعات تنشيطية من لقاح “كورونا”؟.. الصحة تجيب (فيديو)

ما هي الفئات التي ستمنح جرعات تنشيطية من لقاح “كورونا”؟.. الصحة تجيب (فيديو)

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*