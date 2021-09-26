هل يكفي التعرض للشمس لتوفير احتياجات الجسم من فيتامين “د”؟.. الصحة تجيب

أكد الحساب التابع لوزارة الصحة “عش بصحة”، أنه على عكس ما يعتقد الكثيرون فإن الجلوس عند النافذة بالقرب من ضوء الشمس، لا يُعتبر أمرًا كافيًا لتلقي ما يحتاجه جسمك من فيتامين “د”.

ونشر الحساب فيديو عبر “تويتر” قال فيه: “إن جلوسك بالقرب من النافذة لا يُعتبر أمرًا كافيًا لتلقي ما يحتاجه جسمك من فيتامين “د”، ولأخذ احتياجاتك الكافية من فيتامين “د”، يُنصح بالتعرض المباشر للشمس في الأوقات الصحيحة”.

وتابع: “وفي موسم الشتاء، يمكن القيام بذلك من الساعة العاشرة صباحاً، إلى الثانية ظهراً”.