احدث الأخبار

الأمن العام: رصدنا مخالفات ضد لائحة الذوق العام خلال الأيام الماضية..وسنتخذ الإجراءات اللازمة
منوعات
 “واتس اب” يعلن حظر التطبيق عن 43 هاتفا.. والسبب
منوعات
 “الحصيني”: تساوي طول الليل والنهار ابتداءً من اليوم في المملكة
محليات
 بالدوري الإنجليزي.. آرسنال يحسم ديربي الشمال وخيمينيز يقود ولفرهامبتون للفوز
الرياضة
 فرع الموارد البشرية بالرياض يحتفل مع منسوبيه باليوم الوطني الـ 91 (صور)
أبرز المواد
 بسبب كورونا..دولة عربية تؤجل بداية العام الدراسي الجديد
أبرز المواد
 النيابة العامة تحذر: 7 أفعال محظورة تضعك تحت طائلة القانون بتهمة التهريب
أبرز المواد
 ضبط شخص تورط بسرقة مركبات ودهس مُقيم بمكة
أهم الاخبار
 شاهد.. شخصان يسرقان خروفًا ويحاولان دهس صاحبه
أهم الاخبار
 “التلغراف”: في هذا التوقيت سينتهي وباء كورونا من العالم
أهم الاخبار
 قصة مؤثرة.. أم تفقد ابنتها بعمر 6 سنوات وفيس بوك يعيدها إليها بعد 14 سنة (فيديو)
منوعات
 هل يكفي التعرض للشمس لتوفير احتياجات الجسم من فيتامين “د”؟.. الصحة تجيب
أبرز المواد
الأمن العام: رصدنا مخالفات ضد لائحة الذوق العام خلال الأيام الماضية..وسنتخذ الإجراءات اللازمة

الأمن العام: رصدنا مخالفات ضد لائحة الذوق العام خلال الأيام الماضية..وسنتخذ الإجراءات اللازمة

منوعات
“واتس اب” يعلن حظر التطبيق عن 43 هاتفا.. والسبب

“واتس اب” يعلن حظر التطبيق عن 43 هاتفا.. والسبب

منوعات
“الحصيني”: تساوي طول الليل والنهار ابتداءً من اليوم في المملكة

“الحصيني”: تساوي طول الليل والنهار ابتداءً من اليوم في المملكة

محليات
بالدوري الإنجليزي.. آرسنال يحسم ديربي الشمال وخيمينيز يقود ولفرهامبتون للفوز

بالدوري الإنجليزي.. آرسنال يحسم ديربي الشمال وخيمينيز يقود ولفرهامبتون للفوز

الرياضة

النيابة العامة تحذر: 7 أفعال محظورة تضعك تحت طائلة القانون بتهمة التهريب

النيابة العامة تحذر: 7 أفعال محظورة تضعك تحت طائلة القانون بتهمة التهريب
النيابة العامة
http://almnatiq.net/?p=1036448

نشر الحساب الرسمي للنيابة العامة على موقع تويتر اليوم الأحد، توضيحا حول جرائم التهريب.

وغرد الحساب قائلا: “التهريب هو إدخال أو محاولة إدخال البضائع إلى البلاد أو إخراجها، أو محاولة إخراجها منها بصورة مخالفة للتشريعات المعمول بها، دون أداء الضرائب “الرسوم” الجمركية كليا أو جزئيا، أو خلافا لأحكام المنع أو التقييد الواردة في هذا النظام “القانون” والأنظمة والقوانين الأخرى”.

روابط ذات صلة

وسط ذهول الجميع.. شخص يقتل شقيقه بالرصاص داخل قطار بمصر

وسط ذهول الجميع.. شخص يقتل شقيقه بالرصاص داخل قطار بمصر
نظام مكافحة التحرش.. عدم تبليغ المجني عليه لا يحول دون رفع قضية تحرش

نظام مكافحة التحرش.. عدم تبليغ المجني عليه لا يحول دون رفع قضية تحرش
ضبط 7 مواطنين ظهروا في فيديو أثناء مشاجرة بالباحة

ضبط 7 مواطنين ظهروا في فيديو أثناء مشاجرة بالباحة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*