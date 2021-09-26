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بسبب كورونا..دولة عربية تؤجل بداية العام الدراسي الجديد

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بسبب كورونا..دولة عربية تؤجل بداية العام الدراسي الجديد

بسبب كورونا..دولة عربية تؤجل بداية العام الدراسي الجديد
http://almnatiq.net/?p=1036462

قرر وزير التربية والتعليم اللبناني عباس الحلبي، اليوم الأحد ، تأجيل انطلاق العام الدراسي الجديد 2021-2022 في مدارس التعليم الأساسي والثانويات الرسمية.

و نقل موقع بي تايم اللبناني عن الوزير قوله: ” تم تأجيل الدراسة لجميع المراحل والحلقات، بدءًا من غدٍ الاثنين إلى 11 أكتوبر المقبل، وذلك لإفساح المجال لمتابعة الحوار البنّاء مع ممثّلي المعلمين” .

وأشار الموقع إلى أن الحلبي سمح في الحالات التي يتطلّب حسن سير العمل فيها البدء تدريجيًا بالتدريس، لمدير كل مدرسة ثانوية، مضيفًا أنه اعتبارًا من هذا التاريخ يحدد موعد بدء التدريس لكل حلقة ومرحلة بما يتناسب مع ظروف المدرسة.

وذكر أنه سيتم التحاق جميع الصفوف بالتدريس كحدّ أقصى يوم الخميس 14 أكتوبر، وأن تستمر أعمال التسجيل حتى بدء التدريس، والباقي دون تعديل.

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