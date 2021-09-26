فرع الموارد البشرية بالرياض يحتفل مع منسوبيه باليوم الوطني الـ 91 (صور)

احتفل فرع ورارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض صباح اليوم باليوم الوطني 91 بحضور مدير عام الفرع د. محمد الحربي ومساعديه لقطاعات التنمية والعمل والعمليات وكافة منسوبي ومنسوبات الفرع.

حيث اكتسى مبنى الفرع باللون الأخضر وعبارات الولاء للوطن والقيادة الرشيدة واحتوى الحفل على العديد من الفقرات المسرحية والكلمات والقصائد الوطنية بالإضافة إلى الأركان المتنوعة التي شاركت بها أغلب الإدارات بالفرع مثل ركن الرسومات الوطنية بمشاركة مجموعة من فئة الأيتام وركن لتسجيل العبارات الوطنية وبعض الأركان والمنصات الأخرى

وذكر مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض د. محمد بن عبدالله الحربي، أن هذا الاحتفال يأتي كنوع من ترسيخ الإعتزاز بالدين والولاء للمليك والإنتماء للوطن مضيفاً أن احتفالات اليوم الوطني اقيمت اليوم ايضاً في جميع مكاتب الضمان والتسول والخدمات المساندة ووحدات الحماية الاجتماعية ومركز التنمية الاجتماعية بالرياض.