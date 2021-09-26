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ضربة جديدة للهلال.. إصابة علي البليهي في العضلة الخلفية

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ضربة جديدة للهلال.. إصابة علي البليهي في العضلة الخلفية

ضربة جديدة للهلال.. إصابة علي البليهي في العضلة الخلفية
http://almnatiq.net/?p=1036468

أعلن نادي الهلال اليوم الأحد بأن الفحوصات أظهرت تعرض لاعب الفريق الأول المدافع علي البليهي لإصابة في العضلة الخلفية خلال مباراة الهلال الماضية ضمن دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكان فريق الهلال قد واصل اليوم تحضيراته استعداداً لمواجهة مضيفه الحزم يوم الخميس القادم ضمن الدوري السعودي للمحترفين، حيث ركز الجهاز الفني في الحصة التدريبية على الجوانب الفنية والتكتيكية.

من جهة أخرى أجرى محمد القحطاني مراناً لياقيا بالجري في حيث أدى سعد الناصر مرانه في صالة الإعداد وذلك ضمن برنامجيهما التأهيليين.

وسيؤدي الهلال مساء يوم غدٍ الاثنين مراناً اعتيادياً تأهبا للقاء الحزمم وذلك في مقر نادي الهلال بالعاصمة الرياض.

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