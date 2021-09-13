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بالدوري الإنجليزي.. آرسنال يحسم ديربي الشمال وخيمينيز يقود ولفرهامبتون للفوز

بالدوري الإنجليزي.. آرسنال يحسم ديربي الشمال وخيمينيز يقود ولفرهامبتون للفوز

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بالدوري الإنجليزي.. آرسنال يحسم ديربي الشمال وخيمينيز يقود ولفرهامبتون للفوز

بالدوري الإنجليزي.. آرسنال يحسم ديربي الشمال وخيمينيز يقود ولفرهامبتون للفوز
http://almnatiq.net/?p=1036474
محررو المناطق

أقيمت اليوم الأحد، مباراتان ضمن منافسات الجولة السادسة بالدوري الإنجليزي الممتاز، جمعت بين آرسنال وتوتنهام في ديربى شمال لندن، وساوثهامبتون وولفرهامبتون.

 

وحقق فريق آرسنال فوزًا كبيرًا على توتنهام بثلاثة أهدف مقابل هدف خلال المباراة التى جمعت الفريقين على ملعب “الإمارات” معقل الجانرز.

 

ويحتل آرسنال المركز العاشر فى جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، فيما يحتل توتنهام المركز الـ11 بنفس الرصيد من النقاط.

 

وفي نفس الجولة، قاد الدولي المكسيكي راؤول خيمينيز مُهاجم ولفرهامبتون، فريقه لتحقيق الفوز على ساوثهامبتون.

 

ورفع ولفرهامبتون رصيده للنقطة السادسة، ليرتقي الفريق إلى المرتبة الرابعة عشر في ترتيب البريميرليج، فيما توقف رصيد ساوثهامبتون عند 4 نقاط في المركز السادس عشر.

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