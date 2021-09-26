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“واتس اب” يعلن حظر التطبيق عن 43 هاتفا.. والسبب

“واتس اب” يعلن حظر التطبيق عن 43 هاتفا.. والسبب
http://almnatiq.net/?p=1036475

تعتزم شركة فيسبوك المالكة لتطبيق التراسل الفوري الأشهر في العالم “واتس آب” التخلي عن دعم التطبيق عم مجموعة من الهواتف.

وقالت تقارير تقنية أن «واتساب» سيختفي من مجموعة من الهواتف الذكية خلال 35 يوماً، حيث ستوقف المنصة دعمها لنحو 43 طرازاً، يعمل بعضها بنظام أندرويد 4.0.4 فما قبله، والآخر بنظام iOS.9 فما دون، وذلك اعتبارا من أول نوفمبر القادم، وفقا لموقع “عالم التقنية”.

وأكد مطورو «واتساب» أن الأجهزة المذكورة لن تصبح متوافقة مع متطلبات التطبيق. وطالبوا بتغيير الهواتف حال الرغبة في تلقي الخدمة.

يأتي ذلك في وقت تطور المنصة ميزة جديدة تتيح تحويل الرسائل الصوتية إلى نصية، ما يسمح للمستخدمين بقراءة الرسائل الصوتية في أوقات مهمة للغاية أو في بعض المواقف التي يصعب فيها سماع الرسائل مثل الاجتماعات والمناسبات الرسمية.

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