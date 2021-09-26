محامٍ يوضح العقوبة المتوقعة على المتحرش بالطفلة في اليوم الوطني (فيديو)

محررو المناطق

أوضح المحامي أحمد المحيميد، العقوبة المتوقعة على الشخص الذي ظهر في مقطع فيديو متداول وهو يتحرش بطفلة خلال احتفالات اليوم الوطني.

وقال المحيميد في لقاء مع قناة “الإخبارية”، إن المتحرش بالطفلة تنتظره ثلاث عقوبات مُشددة.

ونوه إلى أن العقوبة ستكون مُشددة وتصل إلى السجن 3 سنوات، داعياً إلى إخضاعه للعلاج النفسي بعض الانتهاء من العقوبة التي ستوقع عليه.