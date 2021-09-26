محامٍ يوضح العقوبة المتوقعة على المتحرش بالطفلة في اليوم الوطني (فيديو)

أوضح المحامي أحمد المحيميد، العقوبة المتوقعة على الشخص الذي ظهر في مقطع فيديو متداول وهو يتحرش بطفلة خلال احتفالات اليوم الوطني.
وقال المحيميد في لقاء مع قناة “الإخبارية”، إن المتحرش بالطفلة تنتظره ثلاث عقوبات مُشددة.
ونوه إلى أن العقوبة ستكون مُشددة وتصل إلى السجن 3 سنوات، داعياً إلى إخضاعه للعلاج النفسي بعض الانتهاء من العقوبة التي ستوقع عليه.
فيديو | المحامي أحمد المحيميد: المتحرش بالطفلة في #اليوم_الوطني تنتظره ثلاث عقوبات مشددة و #تم_القبض جملة تجعلني أشعر بالفخر#الراصد pic.twitter.com/oLd5PXegKF
— الراصد (@alraasd) September 26, 2021
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