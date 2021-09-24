أبرزها أمراض القلب والسكري.. آلام اللثة قد تصيب الحوامل بأمراض خطيرة

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http://almnatiq.net/?p=1036509

حذرت مؤسسة القلب البريطانية، من خطورة بعض أعراض آلام اللثة التي يشعر بها المصابون عادة، منها: احمرار اللثة، ألم اللثة، والأسنان، وحول المنطقة المصابة يمكن أن تتلف، ونتيجة لذلك، تصبح الأسنان رخوة وعرضة للتساقط وبلا أسنان.

وقالت المؤسسة إن علاج التهاب اللثة يبدأ بتنظيف أسنانك بالفرشاة بالطريقة الصحيحة، وذلك بالطريقة التالية:

– نظف أسنانك بالفرشاة، خاصة بعد الأكل، حتى يمكن إزالة بقايا الطعام واللويحات التي تتراكم بين أسنانك ولثتك، وقم بتغيير فرشاة أسنانك كل ثلاثة أشهر.

– إذا كانت شعيرات فرشاة الأسنان قد انثنت أقل من هذه الفترة، فاستبدل فرشاة الأسنان بأخرى جديدة، واستخدم معجون أسنان يحتوي على الفلورايد لتنظيف الأسنان واللثة جيدًا.

– تجنب شطف فمك فور غسل أسنانك بالفرشاة وانتظر بضع لحظات قبل الغرغرة، واستخدم خيط تنظيف الأسنان مرة واحدة على الأقل يوميًا.

– يُنصح باستخدام خيط تنظيف الأسنان قبل تنظيف أسنانك بالفرشاة، وكذلك استخدام غسول الفم للمساعدة في تقليل البلاك وإزالة الأوساخ وبقايا الطعام التي فاتتها فرشاة الأسنان وخيط تنظيف الأسنان.

– افحص أسنانك بانتظام لطبيب أسنان موثوق به، خاصة إذا كنت تعاني من التهاب اللثة، يمكن للأطباء أن يصفوا مسكنات ألم اللثة حتى لا يتطور المرض إلى مضاعفات خطيرة، فمن المهم للجميع الحفاظ على صحة الأسنان واللثة، وخاصة بالنسبة للنساء الحوامل، والأشخاص المصابين بأمراض مزمنة مثل أمراض القلب أو مرض السكري.

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