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تحت شعار “عاشت المملكة وشعبها وحكامها”.. مصريان يحتفلان باليوم الوطني بطريقة خاصة

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تحت شعار “عاشت المملكة وشعبها وحكامها”.. مصريان يحتفلان باليوم الوطني بطريقة خاصة

تحت شعار “عاشت المملكة وشعبها وحكامها”.. مصريان يحتفلان باليوم الوطني بطريقة خاصة
http://almnatiq.net/?p=1036513

شارك مقيمان مصريان في احتفالات اليوم الوطني على طريقتهم الخاصة، حيث رفعا العلم السعودي في أعلى قمة جبل مطلول في عريعرة في المنطقة الشرقية.

وتحت عنوان عاشت المملكة وشعبها وحكامها، تقدم  الدكتور خالد عبد الرزاق “مصري الجنسية” بالتهنئة لأبناء المملكة، حيث قال: “بمشاعر أخوية جياشة نهنئ إخواننا السعوديين باليوم الوطني الـ ٩١ وندعو لهم بدوام التقدم والازدهار في ظل حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان – حفظهما الله –، ومن هذا المنطلق قررنا مشاركة إخواننا فرحتهم في مركز عريعرة برفع العلم السعودي فوق أعلى قمة جبل مطلول تعبيراً عن هذه المشاعر الأخوية”.

من جهته قال المقيم أحمد حسن: في ذكرى توحيد المملكة حرصنا على وضع بصمة مختلفة في المنطقة التي نقطن بها بعد أن شهدنا الاحتفالات في مدينة الخبر وردت لدينا الفكرة وهي الصعود إلى أعلى قمة جبلية ورفع العلم عليها مشاركين إخواننا السعوديين فرحتهم بهذا اليوم، مشيراً إلى أن هذه الخطوة لاقت استحساناً من أهالي المنطقة.

وأكد “حسن” أن هذا الفعل أقل ما يمكن تقديمه لهذا الوطن الغالي حامي ديار العرب والمسلمين ودام عز الوطن وشعبه وحكامه.

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