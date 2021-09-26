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التعليم: هذا هو موعد اختبارات الفصل الأول والدور الثاني في نظام المسارات والغائبين بعذر

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التعليم: هذا هو موعد اختبارات الفصل الأول والدور الثاني في نظام المسارات والغائبين بعذر

التعليم: هذا هو موعد اختبارات الفصل الأول والدور الثاني في نظام المسارات والغائبين بعذر
http://almnatiq.net/?p=1036522

أعلنت وزارة التعليم عن خطة أعمال الاختبارات للفصل الدراسي الأول والدور الثاني في نظام المسارات واختبار الغائبين بعذر.

وقالت مصادر إن اختبار الفترة الأولى يبدأ الأحد 19/2/1443 هـ، وينتهي في الثلاثاء 28 /1443/2 هـ، مشيرة إلى أن اختبار الفترة الثانية يبدأ الأحد 18/3/1443 هـ، وينتهي في الثلاثاء 27/3/1443 هـ، وفقا لصحيفة عاجل.

وأكدت المصادر أن اختبار المواد الشفوية والجانب العملي أو الشفوي للمنتظمين والمنتسبين يبدأ الأحد 2/4/1443 هـ، على أن ينتهي الخميس 9/4/1443 هـ.

وأوضحت المصادر أن اختبار المواد المحمولة ونظام المقررات بحد أقصى 4 مقررات، سيبدأ في الأحد 2/4/1443 هـ، على أن ينتهي في الخميس 6/4/1443 هـ.

ويبدأ اختبار نهاية الفصل الدراسي الأول يوم الأحد 9/4/1443 هـ، على أن ينتهي الإثنين 17/4/1443 هـ.

وأكدت المصادر، ان اختبار الدور الثاني في المواد التي لم ينجح فيها الطالب في نظام المسارات فقط، يبدأ في الأحد 8/5/1443 هـ، على أن ينتهي الخميس 12/5/1443 هـ، فيما يبدأ اختيار الطلاب الغائبين بعذر من الأحد 8/5/1443 هـ، وينتهي في الخميس 12/1443 هـ.

وطالبت وزارة التعليم، بتطبيق كل ما ورد في لائحة تقويم الطالب ومذكرتها التفسيرية، والقواعد التنفيذية، ودليل توزيع الدرجات ولوائح نظام المسارات للعام الدراسي 1443 هـ، والتأكيد على المعلمين بتفعيل سجلات رصد الدرجات، وإدخال الدرجات في نظام نور ومراجعتها أولا بأول.

كما طالبت وزارة التعليم بإحالة الطالب غير المتقن لمعيار أو أكثر في المرحلة الابتدائية إلى لجنة التوجيه والإرشاد بالمدرسة بعد كل فترة تقويمية، وإعلان النتائج وتسليم التقارير نهاية كل فترة تقويمية، وبعد الانتهاء من اختبارات الفصل الدراسي الأول.

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