ظهر مع آخر يسرقان حظيرة مواشٍ.. ضبط ثلاثيني بحوزته مخدرات بالرياض

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http://almnatiq.net/?p=1036533
المناطق - الرياض

أعلنت شرطة منطقة الرياض، القبض على شخص بحوزته موادًا مخدرة، بعد ظهوره في مقطع فيديو مع شخص آخر، وهما يحاولان سرقة حظيرة مواشٍ.

 

وقال الناطق باسم شرطة المنطقة الرائد خالد الكريديس، في تصريحات له، إنَّ المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها أسفرت عن القبض على شخص ضبط بحوزته مواد مخدرة إثر ظهوره وبرفقته شخص آخر معه في مقطع فيديو متداول يسرقان حظيرة للماشية والاعتداء على مقيم حاول منعهما.

 

وأضاف أن المواطنين في العقد الثالث من العمر، وهما من أرباب السوابق، وجار استكمال إجراءات المتابعة الأمنية للقبض على الآخر، وتم إيقاف الجاني واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

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