طقس ينبع اليوم.. رياح نشطة وأتربة مثارة ورؤية متدنية

المناطق - المدينة المنورة

توقَّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لليوم الاثنين، تكوُّن رياح نشطة وأتربة مثارة على محافظة ينبع، تشمل تأثيراتها نشاطا للرياح السطحية وارتفاعا للأمواج وتدنيًّا في مدى الرؤية.

وقال المركز، في تنبيه متقدم، إنّ الحالة التي تبدأ الساعة الـ 9 صباحًا تستمر حتى الساعة الـ 4 عصرًا .

في الوقت نفسه، نبّه المركز الوطني للأرصاد من تكوُّن رياح نشطة وسحب رعدية على محافظة وادي الفرع، تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية وتدنيًّا في مدى الرؤية والتي تبدأ الساعة الواحدة ظهرًا وتستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.