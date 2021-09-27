احدث الأخبار

شاب يقود دراجة هوائية يطعن اثنين من المارة في منطقة تبوك
أبرز المواد
 أمانة عسير تفعل خدماتها الإلكترونية عبر بوابة “نفاذ”
منطقة عسير
 “توكلنا”: لا يمكن تصوير الشاشة خلال عمل التطبيق بأجهزة الأندرويد
أبرز المواد
 الحصيني: تساوي فترتي النهار والليل في المملكة ودول الخليج “اليوم”
أبرز المواد
 متى يعود الطالب المتعافي من كورونا إلى المدرسة؟
أبرز المواد
 الجرعة الثالثة… هل يمكن أخذها من لقاح مختلف؟
أبرز المواد
 استمرار انخفاض درجات الحرارة وتدني الرؤية على أجزاء من شرق ووسط المملكة
أبرز المواد
 إلزام المتعاملين مع شركات تأجير السيارات بتعبئة نموذج “مكافحة غسل الأموال” الموحد
أبرز المواد
 طقس ينبع اليوم.. رياح نشطة وأتربة مثارة ورؤية متدنية
أبرز المواد
 حضور فعّال ومميز لـ “جمعية الكشافة” خلال احتفالات اليوم الوطني للمملكة
المناطق
 ظهر مع آخر يسرقان حظيرة مواشٍ.. ضبط ثلاثيني بحوزته مخدرات بالرياض
أبرز المواد
 شرطة الرياض: القبض على 8 أشخاص إثر مشاجرة جماعية في حريملاء
أبرز المواد
شاب يقود دراجة هوائية يطعن اثنين من المارة في منطقة تبوك

شاب يقود دراجة هوائية يطعن اثنين من المارة في منطقة تبوك

أبرز المواد
أمانة عسير تفعل خدماتها الإلكترونية عبر بوابة “نفاذ”

أمانة عسير تفعل خدماتها الإلكترونية عبر بوابة “نفاذ”

منطقة عسير
“توكلنا”: لا يمكن تصوير الشاشة خلال عمل التطبيق بأجهزة الأندرويد

“توكلنا”: لا يمكن تصوير الشاشة خلال عمل التطبيق بأجهزة الأندرويد

أبرز المواد
الحصيني: تساوي فترتي النهار والليل في المملكة ودول الخليج “اليوم”

الحصيني: تساوي فترتي النهار والليل في المملكة ودول الخليج “اليوم”

أبرز المواد

طقس ينبع اليوم.. رياح نشطة وأتربة مثارة ورؤية متدنية

طقس ينبع اليوم.. رياح نشطة وأتربة مثارة ورؤية متدنية
http://almnatiq.net/?p=1036539
المناطق - المدينة المنورة

توقَّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لليوم الاثنين، تكوُّن رياح نشطة وأتربة مثارة على محافظة ينبع، تشمل تأثيراتها نشاطا للرياح السطحية وارتفاعا للأمواج وتدنيًّا في مدى الرؤية.

 

وقال المركز، في تنبيه متقدم، إنّ الحالة التي تبدأ الساعة الـ 9 صباحًا تستمر حتى الساعة الـ 4 عصرًا .

 

في الوقت نفسه، نبّه المركز الوطني للأرصاد من تكوُّن رياح نشطة وسحب رعدية على محافظة وادي الفرع، تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية وتدنيًّا في مدى الرؤية والتي تبدأ الساعة الواحدة ظهرًا وتستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.

روابط ذات صلة

الحصيني: تساوي فترتي النهار والليل في المملكة ودول الخليج “اليوم”

الحصيني: تساوي فترتي النهار والليل في المملكة ودول الخليج “اليوم”
اختفاء سيدة في ظروف غامضة بالمدينة قبل 6 أيام

اختفاء سيدة في ظروف غامضة بالمدينة قبل 6 أيام
ضبط 3 مواطنين ارتكبوا جريمة تحرش بفتاة في أحد الأماكن العامة بالمدينة المنورة

ضبط 3 مواطنين ارتكبوا جريمة تحرش بفتاة في أحد الأماكن العامة بالمدينة المنورة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*