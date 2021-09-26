احدث الأخبار

أمانة عسير تفعل خدماتها الإلكترونية عبر بوابة “نفاذ”
منطقة عسير
 “توكلنا”: لا يمكن تصوير الشاشة خلال عمل التطبيق بأجهزة الأندرويد
أبرز المواد
 الحصيني: تساوي فترتي النهار والليل في المملكة ودول الخليج “اليوم”
أبرز المواد
 متى يعود الطالب المتعافي من كورونا إلى المدرسة؟
أبرز المواد
 الجرعة الثالثة… هل يمكن أخذها من لقاح مختلف؟
أبرز المواد
 استمرار انخفاض درجات الحرارة وتدني الرؤية على أجزاء من شرق ووسط المملكة
أبرز المواد
 إلزام المتعاملين مع شركات تأجير السيارات بتعبئة نموذج “مكافحة غسل الأموال” الموحد
أبرز المواد
 طقس ينبع اليوم.. رياح نشطة وأتربة مثارة ورؤية متدنية
أبرز المواد
 حضور فعّال ومميز لـ “جمعية الكشافة” خلال احتفالات اليوم الوطني للمملكة
المناطق
 ظهر مع آخر يسرقان حظيرة مواشٍ.. ضبط ثلاثيني بحوزته مخدرات بالرياض
أبرز المواد
 شرطة الرياض: القبض على 8 أشخاص إثر مشاجرة جماعية في حريملاء
أبرز المواد
 الإطاحة بـ3 مواطنين تحرشوا بفتاة أثناء قيادتها مركبتها بالقصيم (فيديو)
أبرز المواد
أمانة عسير تفعل خدماتها الإلكترونية عبر بوابة “نفاذ”

أمانة عسير تفعل خدماتها الإلكترونية عبر بوابة “نفاذ”

منطقة عسير
“توكلنا”: لا يمكن تصوير الشاشة خلال عمل التطبيق بأجهزة الأندرويد

“توكلنا”: لا يمكن تصوير الشاشة خلال عمل التطبيق بأجهزة الأندرويد

أبرز المواد
الحصيني: تساوي فترتي النهار والليل في المملكة ودول الخليج “اليوم”

الحصيني: تساوي فترتي النهار والليل في المملكة ودول الخليج “اليوم”

أبرز المواد
متى يعود الطالب المتعافي من كورونا إلى المدرسة؟

متى يعود الطالب المتعافي من كورونا إلى المدرسة؟

أبرز المواد

حضور فعّال ومميز لـ “جمعية الكشافة” خلال احتفالات اليوم الوطني للمملكة

حضور فعّال ومميز لـ “جمعية الكشافة” خلال احتفالات اليوم الوطني للمملكة
http://almnatiq.net/?p=1036541
الرياض – مبارك الدوسري

سجلت قطاعات جمعية الكشافة العربية السعودية، حضوراً فعالًا ومميزاً خلال الاحتفاء بمناسبة اليوم الوطني الـ 91 للمملكة العربية السعودية، من خلال تفعيلها للمشروع الكشفي للاحتفال الذي درجت الجمعية على تنفيذه منذ عام 1430هـ، بهدف تعزيز قيم الانتماء الوطني في نفوس الكشافة والمجتمع.

وقد حرصت الجمعية خلال مشروع هذا العام على تحقيق العديد من القيم لدى منسوبيها من مختلف المراحل الكشفية العمرية، ومن أهمها التمسك بالعقيدة الإسلامية، وطاعة ولي الأمر، والاعتزاز بالوطن ورموزه، والترابط والوحدة الوطنية، والتفوق والطموح، واحترام القوانين والأنظمة، والانتماء والمحبة والتآلف والتكاتف، والمحافظة على المكتسبات الوطنية.

وقد جاءت الفعاليات هذا العام في مجالين، حيث أهتم المجال الأول بفعاليات التنمية الوطنية، والتي اشتملت على التعريف بكيفية المساهمة في حماية الوطن، ومبادئ النزاهة في الأعمال والعلاقات، والدور العملي للكشافة تجاه وطنهم، ومبادرة أنا رجل الأمن الأول، ومبادرة مع أبطال الصحة، والطرق العملية لترشيد الموارد الوطنية، وحماية المكتسبات الوطنية، ونشر العبارات التوعوية الوطنية، وتشجيع الاقتصاد الوطني وحمايته، وتفعيل شارة المواطنة.

كما أهتم المجال الثاني بعروض المواهب الكشفية و الفعاليات التنافسية في أفضل قصيدة وطنية، و أجمل الأهازيج والأناشيد الكشفية في حب الوطن، وأفضل تصميم لأقوال المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن، وأفضل تغريدة وطنية، وأفضل مجسم وطني من البيئة والمواد المستهلكة، وأفضل صورة فوتوغرافية لأبرز المعالم الوطنية الطبيعية أو الحضارية، و أفضل رسمه للوحة فنية معبرة عن أحد الأمجاد، وأفضل تصميم وطني (انفوجرافيك)، و أفضل فيلم فيديو أو أفضل لقطة أو مقطع سناب وطني، وأجمل رسالة وجدانية وطنية، وأجمل قصة لموقف إيجابي وطني.

وتهدف جمعية الكشافة من هذا المشروع إلى تعميق مشاعر الحب والولاء للوطن وقيادته الرشيدة وترجمتها إلى مبادرات عملية للإسهام في التنمية الوطنية المستدامة لكافة المجالات، وفق رؤية المملكة العربية السعودية 2030، وتعزيز قيم الانتماء الوطني لدى الكشافين والقادة الكشفيين وأفراد المجتمع، و التعريف بدور وواجبات الكشافة والقادة الكشفيين تجاه الوطن والتحفيز للعمل المستمر في سبيل رفعته وإعلاء مجده، وتعزيز التلاحم والترابط بين مختلف فئات المجتمع، وتكريم أبناء الوطن ممن قدموا خدمات جليلة للوطن، ورفعوا اسمه في المحافل الكشفية، والإسهام في التعريف بأبرز الجهود التي قام بها الملك عبد لعزيز وأبناؤه ورجالاته في تأسيس المملكة وتوحيدها.

 

روابط ذات صلة

محامٍ يوضح العقوبة المتوقعة على المتحرش بالطفلة في اليوم الوطني (فيديو)

محامٍ يوضح العقوبة المتوقعة على المتحرش بالطفلة في اليوم الوطني (فيديو)
رئيس جامعة “المؤسس” يرعى حفل الاحتفاء باليوم الوطني الـ91 “هي لنا دار” (صور)

رئيس جامعة “المؤسس” يرعى حفل الاحتفاء باليوم الوطني الـ91 “هي لنا دار” (صور)
المشمولين بالرعاية في موارد الرياض يشاركون في احتفالات الوطن من خلال ” 27″ فعالية

المشمولين بالرعاية في موارد الرياض يشاركون في احتفالات الوطن من خلال ” 27″ فعالية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*