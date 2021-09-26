حضور فعّال ومميز لـ “جمعية الكشافة” خلال احتفالات اليوم الوطني للمملكة

الرياض – مبارك الدوسري

سجلت قطاعات جمعية الكشافة العربية السعودية، حضوراً فعالًا ومميزاً خلال الاحتفاء بمناسبة اليوم الوطني الـ 91 للمملكة العربية السعودية، من خلال تفعيلها للمشروع الكشفي للاحتفال الذي درجت الجمعية على تنفيذه منذ عام 1430هـ، بهدف تعزيز قيم الانتماء الوطني في نفوس الكشافة والمجتمع.

وقد حرصت الجمعية خلال مشروع هذا العام على تحقيق العديد من القيم لدى منسوبيها من مختلف المراحل الكشفية العمرية، ومن أهمها التمسك بالعقيدة الإسلامية، وطاعة ولي الأمر، والاعتزاز بالوطن ورموزه، والترابط والوحدة الوطنية، والتفوق والطموح، واحترام القوانين والأنظمة، والانتماء والمحبة والتآلف والتكاتف، والمحافظة على المكتسبات الوطنية.

وقد جاءت الفعاليات هذا العام في مجالين، حيث أهتم المجال الأول بفعاليات التنمية الوطنية، والتي اشتملت على التعريف بكيفية المساهمة في حماية الوطن، ومبادئ النزاهة في الأعمال والعلاقات، والدور العملي للكشافة تجاه وطنهم، ومبادرة أنا رجل الأمن الأول، ومبادرة مع أبطال الصحة، والطرق العملية لترشيد الموارد الوطنية، وحماية المكتسبات الوطنية، ونشر العبارات التوعوية الوطنية، وتشجيع الاقتصاد الوطني وحمايته، وتفعيل شارة المواطنة.

كما أهتم المجال الثاني بعروض المواهب الكشفية و الفعاليات التنافسية في أفضل قصيدة وطنية، و أجمل الأهازيج والأناشيد الكشفية في حب الوطن، وأفضل تصميم لأقوال المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن، وأفضل تغريدة وطنية، وأفضل مجسم وطني من البيئة والمواد المستهلكة، وأفضل صورة فوتوغرافية لأبرز المعالم الوطنية الطبيعية أو الحضارية، و أفضل رسمه للوحة فنية معبرة عن أحد الأمجاد، وأفضل تصميم وطني (انفوجرافيك)، و أفضل فيلم فيديو أو أفضل لقطة أو مقطع سناب وطني، وأجمل رسالة وجدانية وطنية، وأجمل قصة لموقف إيجابي وطني.

وتهدف جمعية الكشافة من هذا المشروع إلى تعميق مشاعر الحب والولاء للوطن وقيادته الرشيدة وترجمتها إلى مبادرات عملية للإسهام في التنمية الوطنية المستدامة لكافة المجالات، وفق رؤية المملكة العربية السعودية 2030، وتعزيز قيم الانتماء الوطني لدى الكشافين والقادة الكشفيين وأفراد المجتمع، و التعريف بدور وواجبات الكشافة والقادة الكشفيين تجاه الوطن والتحفيز للعمل المستمر في سبيل رفعته وإعلاء مجده، وتعزيز التلاحم والترابط بين مختلف فئات المجتمع، وتكريم أبناء الوطن ممن قدموا خدمات جليلة للوطن، ورفعوا اسمه في المحافل الكشفية، والإسهام في التعريف بأبرز الجهود التي قام بها الملك عبد لعزيز وأبناؤه ورجالاته في تأسيس المملكة وتوحيدها.