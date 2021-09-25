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“توكلنا”: لا يمكن تصوير الشاشة خلال عمل التطبيق بأجهزة الأندرويد

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“توكلنا”: لا يمكن تصوير الشاشة خلال عمل التطبيق بأجهزة الأندرويد

“توكلنا”: لا يمكن تصوير الشاشة خلال عمل التطبيق بأجهزة الأندرويد
http://almnatiq.net/?p=1036547
المناطق - الرياض

أكّد تطبيق “توكلنا” المعني بالحد من انتشار فيروس كورونا، أنّه لا يمكن تصوير الشاشة في حال عمل التطبيق في أجهزة الأندرويد، وذلك لضمان صحة المعلومات وتحديثها.

 

جاء ذلك في تغريدة للحساب الرسمي للتطبيق عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، ردًا على سؤال أحد المغردين في هذا الصدد.

 

وكان التطبيق قد نشر إجابات على تساؤلات وصفها بأنها شائعة، بينها أنّ التطبيق يعمل لأنظمة إصدار “Android 6.0” وما فوق، وإصدار “IOS 10.0” وما فوق.

 

وردًا على تساؤل آخر عن إمكانية تفعيل حساب توكلنا بدون حساب في أبشر، أوضح التطبيق أنّه يمكن ذلك من خلال الاستعانة بأحد مستخدمي أبشر للتعريف بالرقم في “توكلنا”.

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