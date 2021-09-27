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إلزام المتعاملين مع شركات تأجير السيارات بتعبئة نموذج “مكافحة غسل الأموال” الموحد

إلزام المتعاملين مع شركات تأجير السيارات بتعبئة نموذج “مكافحة غسل الأموال” الموحد

أبرز المواد
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إلزام المتعاملين مع شركات تأجير السيارات بتعبئة نموذج “مكافحة غسل الأموال” الموحد

إلزام المتعاملين مع شركات تأجير السيارات بتعبئة نموذج “مكافحة غسل الأموال” الموحد
http://almnatiq.net/?p=1036548
محررو المناطق:

قالت مصادر، إن شركات التأجير التمويلي للسيارات المنتهية بالتمليك، بدأت في إلزام المتعاملين معها بتعبئة نموذج موحد تحت مسمى “إدارة المطابقة والالتزام ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب”.

 

وكشفت المصادر، أن النموذج يحتوي على معلومات تتعلق باسم وسكن وهوية العميل الجديد أو المراجع أو محدث، وكذلك الغاية من طلب التمويل، وفقًا لـ”الوطن”.

 

وبحسب المصادر، فإن المعلومات المطلوبة في النموذج تشمل الإفصاح عن طبيعة عمل المتقدم، ومصادر الدخل وبيانات تعامل العميل مع شركات التمويل.

 

وأشارت المصادر، إلى أن النموذج يتطلب أيضا الإفصاح عن وجود أقارب يشغلون مناصب حكومية أو غير حكومية، وتوضيح نوع الحالة المالية التي يدفعها العميل أو يودعها عبر حساب الشركة.

 

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