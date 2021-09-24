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استمرار انخفاض درجات الحرارة وتدني الرؤية على أجزاء من شرق ووسط المملكة

استمرار انخفاض درجات الحرارة وتدني الرؤية على أجزاء من شرق ووسط المملكة

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استمرار انخفاض درجات الحرارة وتدني الرؤية على أجزاء من شرق ووسط المملكة

استمرار انخفاض درجات الحرارة وتدني الرؤية على أجزاء من شرق ووسط المملكة
http://almnatiq.net/?p=1036562
المناطق- واس:

توقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، الإثنين، استمرار تأثير الرياح النشطة المصحوبة بانخفاض في درجات الحرارة وتدني في مدى الرؤية الافقية على أجزاء من شرق ووسط المملكة.

 

كما يستمر نشاط الرياح السطحية على الأجزاء الساحلية من مناطق تبوك، المدينة المنورة ومكة المكرمة، في حين تكون السماء غائمة جزئياً مع فرصة لتكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة.

 

وأشار التقرير، إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 25-45كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف على الجزء الأوسط، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 20-40كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

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